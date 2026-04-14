Ο Άλεκ Μπάλντουιν θέλει να αποσυρθεί και να μείνει σπίτι με τα παιδιά του

Τις σκέψεις του να αποσυρθεί από την υποκριτική και να μείνει στο σπίτι με τα παιδιά του αποκάλυψε ο Άλεκ Μπάλντουιν, εξηγώντας πως τα χρόνια που ακολούθησαν την τραγωδία στα γυρίσματα της ταινίας Rust ήταν «πολύ επώδυνα» για εκείνον.

Ο 68χρονος ηθοποιός αναφερόμενος στο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή της διευθύντριας φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς, όταν όπλο που κρατούσε ο ίδιος εκπυρσοκρότησε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, γεγονός για το οποίο είχε δεχτεί αγωγή, εξήγησε ότι η ψυχολογική πίεση ήταν τεράστια και πως υπήρξε περίοδος που δυσκολευόταν ακόμα και να κινηθεί, με την οικογένειά του να αντιλαμβάνεται τη συναισθηματική του κατάσταση.

Όπως εξομολογήθηκε, τα τελευταία χρόνια πέρασε πολύ περισσότερο χρόνο στο σπίτι με τη σύζυγό του Χιλάρια και τα παιδιά τους για τον λόγο αυτό, κάτι που του άλλαξε εντελώς προοπτική: «Δεν θέλω να δουλεύω πια. Θέλω να αποσυρθώ και να μείνω σπίτι με τα παιδιά μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι συνήθισε τη ζωή μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό.

Η υπόθεση που σχετιζόταν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για τη Χαλίνα Χάτσινς έκλεισε υπέρ του το 2024, ωστόσο ο ίδιος τόνισε ότι το αποτύπωμα της εμπειρίας παραμένει βαθύ.

Παράλληλα, μίλησε ανοιχτά για τις σκοτεινές σκέψεις που είχε εκείνη την περίοδο, επισημαίνοντας πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστεί την καθημερινότητα. Όπως είπε, η πίστη του και η οικογένειά του τον βοήθησαν να συνεχίσει.

Παρά το γεγονός ότι σχεδιάζει να ολοκληρώσει κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις, ο Μπάλντουιν φαίνεται πλέον αποφασισμένος να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά του και σε μια πιο ήρεμη ζωή, μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ.

