Ντόρα Μακρυγιάννη για την υποκριτική: Ήμουν ασφαλίστρια και εν μία νυκτί πήρα την απόφαση να αλλάξω ζωή

Στην απόφασή της να στραφεί στην υποκριτική, αν και εργαζόταν ως ασφαλίστρια, στάθηκε η Ντόρα Μακρυγιάννη. Η αλλαγή στη ζωή της ήρθε, όταν ένας σκηνοθέτης την ενθάρρυνε να ασχοληθεί με το θέατρο. Η συμμετοχή της σε μία παράσταση και η επιτυχία που σημείωσε την έκαναν να συνειδητοποιήσει ότι το επάγγελμα του ηθοποιού ήταν αυτό που ήθελε να υπηρετήσει.

Η Ντόρα Μακρυγιάννη, που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, εξήγησε ότι αρχικά ακολούθησε τα βήματα του πατέρα της που είναι ασφαλιστής. «Πριν γίνω ηθοποιός, δούλευα ως ασφαλίστρια στο γραφείο του μπαμπά. Το αγάπησα ως επάγγελμα αλλά δεν θα μπορούσα να το κάνω μια ζωή. Ευτυχώς, και ο πατέρας μου το σεβάστηκε. Είναι πολύ παρεξηγημένο επάγγελμα, έχει επικοινωνία με τον κόσμο και νοιάζεσαι για τον πελάτη σου», είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για το πώς μπήκε στη ζωή της η υποκριτική, σημείωσε ότι ένας σκηνοθέτης ήταν που την έπεισε να δοκιμάσει τις ικανότητές της. «Στην υποκριτική με έσπρωξε να ανέβω ένας σκηνοθέτης, με δήλωσε στο έργο χωρίς να το ξέρω. Είδα τη “γλύκα” και, όταν έπαιξα τον ρόλο της Ανουσάκη στα “Κόκκινα Φανάρια”, εκεί ήρθε το αποκορύφωμα. Ήμασταν sold-out στο Αίγιο, γινόταν χαμός και έλεγα ότι δεν θέλω να πάω την άλλη μέρα στο γραφείο, θέλω να ξαναπαίξω. Εκεί είπα ότι κάτι γίνεται», περιέγραψε.

Μέσα σε μία νύχτα αποφάσισε να εγκαταλείψει την πορεία της ως ασφαλίστρια και να διεκδικήσει μια καριέρα στην ηθοποιία. «Την απόφαση να αλλάξω ζωή και να έρθω στην Αθήνα την πήρα κυριολεκτικά εν μία νυκτί. Γύριζα με μία βαλίτσα και έμενα όπου έβρισκα. Έδωσα εξετάσεις σε όποια σχολή έβλεπα, δεν πίστευα ότι θα περάσω στο Εθνικό. Επί μία βδομάδα έδινα εξετάσεις, ούτε που θυμάμαι τι μονολόγους έλεγα. Ήταν ένας σίφουνας όλο αυτό που έγινε», κατέληξε.