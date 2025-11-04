MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Συγκινεί η αδελφή του για τον θάνατο της συζύγου του – “Ήταν ένας άγγελος επί της γης”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Κίλι Σφακιανάκη άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 62 ετών στο σπίτι τους στη Βάρκιζα, ανήμερα των γενεθλίων του Νότη Σφακιανάκη.

Τα τελευταία χρόνια η Κίλι Σφακιανάκη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Στην εκπομπή “Super Κατερίνα” μίλησαν η αδελφή του Νότη Σφακιανάκη, Πολυάννα, καθώς και η κουμπάρα του, Σέβα Τύρα.

«Ήταν ένας άγγελος επί της γης και τώρα είναι στον ουρανό με τους αγγέλους», είπε η Πολυάννα Σφακιανάκη, αδελφή του τραγουδιστή, για την Κίλι Σφακιανάκη.

«Ήταν ένας θησαυρός, ένας άγγελος σε αυτή τη γη, ο Νότης την λάτρευε. Περάσανε πολύ ωραίες στιγμές μαζί. Μας έχει συμπαρασταθεί σε πάρα πολλά πράγματα. Πάντα είχαμε επικοινωνία. Ήμουν στην Κω και δεν προλάβαινα να τη δω, νιώθω τύψεις γι’ αυτό», δήλωσε η κουμπάρα τους, Σέβα Τύρα.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί

Νότης Σφακιανάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Βελόπουλος: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είδε πρώτα τον Αργυρό και μετά τον πρωθυπουργό – Τόσο χαμηλά έχουμε πέσει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Καράογλου για ΕΛΤΑ: Ένιωσα σαν κερατάς που το μαθαίνει τελευταίος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μαρινάκης: Η διοίκηση των ΕΛΤΑ έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο – Χωρίς διάλογο δεν ανακοινώνεις ότι κλείνεις καταστήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Κομοτηνή ο σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου

ΔΙΕΘΝΗ 34 λεπτά πριν

Τουρκία: Νέο κάλεσμα Οτσαλάν για πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία Άγκυρας – PKK

ΠΑΙΔΕΙΑ 20 ώρες πριν

Μακελειό στα Βορίζια: Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία στην αιματοκυλισμένη περιοχή του Ηρακλείου