Νότης Σφακιανάκης: Συγκινεί η αδελφή του για τον θάνατο της συζύγου του – “Ήταν ένας άγγελος επί της γης”

Η Κίλι Σφακιανάκη άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 62 ετών στο σπίτι τους στη Βάρκιζα, ανήμερα των γενεθλίων του Νότη Σφακιανάκη.

Τα τελευταία χρόνια η Κίλι Σφακιανάκη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Στην εκπομπή “Super Κατερίνα” μίλησαν η αδελφή του Νότη Σφακιανάκη, Πολυάννα, καθώς και η κουμπάρα του, Σέβα Τύρα.

«Ήταν ένας άγγελος επί της γης και τώρα είναι στον ουρανό με τους αγγέλους», είπε η Πολυάννα Σφακιανάκη, αδελφή του τραγουδιστή, για την Κίλι Σφακιανάκη.

«Ήταν ένας θησαυρός, ένας άγγελος σε αυτή τη γη, ο Νότης την λάτρευε. Περάσανε πολύ ωραίες στιγμές μαζί. Μας έχει συμπαρασταθεί σε πάρα πολλά πράγματα. Πάντα είχαμε επικοινωνία. Ήμουν στην Κω και δεν προλάβαινα να τη δω, νιώθω τύψεις γι’ αυτό», δήλωσε η κουμπάρα τους, Σέβα Τύρα.

