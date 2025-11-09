MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Αυτός είναι ο λόγος που δεν παρευρέθηκε στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το τελευταίο αντίο στην Κίλι Σφακιανάκη είπαν χθες συγγενείς και φίλοι στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, σε μια πολύ λιτή τελετή. Αίσθηση, ωστόσο, προκάλεσε το γεγονός πως ο Νότης Σφακιανάκης απουσίαζε…

Όπως αποκάλυψε σήμερα η Ελένη Μουστάκη στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», ο Νότης Σφακιανάκης απουσίαζε από την τελετή, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τη μέση του.

«Μίλησα με πολύ κόσμο off camera, γιατί θέλαμε να είμαστε διακριτικοί. Η αλήθεια είναι ότι αναζητούσε ένα πλάνο από τον Νότη. Δεν ήταν εκεί ο Νότης Σφακιανάκης.

Εγώ μίλησα στο τέλος με αγαπημένες φίλες της Κίλι που ήταν δακρυσμένες και μου έλεγαν για το τι άγγελος και τι άνθρωπος ήταν η Κίλι και πόσο τυχερές ήταν που ήταν στη ζωή τους.

Ο Νότης, λοιπόν, δεν κατάφερε να είναι εκεί, γιατί είχε ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας, αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα στη μέση του και δεν μπορούσε να παρευρεθεί», είπε η Ελένη Μουστάκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 23 λεπτά πριν

ΕΜΥ: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού – Ισχυρές καταιγίδες μέχρι την Τρίτη, πότε θα “χτυπήσουν” Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Ο σούπερ σταρ των τενόρων Jonas Kaufmann έρχεται απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ο Πούτιν αναβάθμισε τον υφυπουργό Άμυνας Αντρέι Μπουλίγκα τοποθετώντας τον στο Συμβούλιο Ασφάλειας της Ρωσίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 ώρες πριν

Μειώσεις φόρων 1,5 δισ. ευρώ για 4 εκατομμύρια πολίτες το 2026 – Τι αλλάζει άμεσα και για ποιους

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Άγκυρα: Νεκροί γονείς και το μωρό τους σε τροχαίο δυστύχημα – Το αυτοκίνητο τους καρφώθηκε αφρενάριστο σε φορτηγό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Επίδομα γέννησης έως €3.000: Δήμοι στην Ελλάδα θα ξεκινήσουν τη χορήγηση