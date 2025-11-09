Νότης Σφακιανάκης: Αυτός είναι ο λόγος που δεν παρευρέθηκε στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας

Το τελευταίο αντίο στην Κίλι Σφακιανάκη είπαν χθες συγγενείς και φίλοι στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, σε μια πολύ λιτή τελετή. Αίσθηση, ωστόσο, προκάλεσε το γεγονός πως ο Νότης Σφακιανάκης απουσίαζε…

Όπως αποκάλυψε σήμερα η Ελένη Μουστάκη στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», ο Νότης Σφακιανάκης απουσίαζε από την τελετή, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τη μέση του.

«Μίλησα με πολύ κόσμο off camera, γιατί θέλαμε να είμαστε διακριτικοί. Η αλήθεια είναι ότι αναζητούσε ένα πλάνο από τον Νότη. Δεν ήταν εκεί ο Νότης Σφακιανάκης.

Εγώ μίλησα στο τέλος με αγαπημένες φίλες της Κίλι που ήταν δακρυσμένες και μου έλεγαν για το τι άγγελος και τι άνθρωπος ήταν η Κίλι και πόσο τυχερές ήταν που ήταν στη ζωή τους.

Ο Νότης, λοιπόν, δεν κατάφερε να είναι εκεί, γιατί είχε ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας, αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα στη μέση του και δεν μπορούσε να παρευρεθεί», είπε η Ελένη Μουστάκη.