Νότης Σφακιανάκης: Αυτός είναι ο λόγος που δεν παρευρέθηκε στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας
Το τελευταίο αντίο στην Κίλι Σφακιανάκη είπαν χθες συγγενείς και φίλοι στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, σε μια πολύ λιτή τελετή. Αίσθηση, ωστόσο, προκάλεσε το γεγονός πως ο Νότης Σφακιανάκης απουσίαζε…
Όπως αποκάλυψε σήμερα η Ελένη Μουστάκη στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», ο Νότης Σφακιανάκης απουσίαζε από την τελετή, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τη μέση του.
«Μίλησα με πολύ κόσμο off camera, γιατί θέλαμε να είμαστε διακριτικοί. Η αλήθεια είναι ότι αναζητούσε ένα πλάνο από τον Νότη. Δεν ήταν εκεί ο Νότης Σφακιανάκης.
Εγώ μίλησα στο τέλος με αγαπημένες φίλες της Κίλι που ήταν δακρυσμένες και μου έλεγαν για το τι άγγελος και τι άνθρωπος ήταν η Κίλι και πόσο τυχερές ήταν που ήταν στη ζωή τους.
Ο Νότης, λοιπόν, δεν κατάφερε να είναι εκεί, γιατί είχε ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας, αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα στη μέση του και δεν μπορούσε να παρευρεθεί», είπε η Ελένη Μουστάκη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Τσουκαλάς: Να μας ενημερώσει ο πρωθυπουργός γιατί δεν πήγε στη Βουλή και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ
- Τσιάρας: Το εμβόλιο δεν είναι η λύση για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
- ΕΜΥ: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού – Ισχυρές καταιγίδες μέχρι την Τρίτη, πότε θα “χτυπήσουν” Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία