Νίκος Βερλέκης: Υπήρχαν σκηνοθέτες που μύριζαν τους ηθοποιούς στη μασχάλη και στα πόδια

Στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα μίλησε ο Νίκος Βερλέκης. Ο σπουδαίος ηθοποιός μοιράστηκε τις αναμνήσεις του από τη μακρόχρονη πορεία του στην υποκριτική, ενώ απάντησε και για το κίνημα #metoo που έφερε τα τελευταία χρόνια το ελληνικό θέατρο στο επίκεντρο των συζητήσεων και των δικαστικών εξελίξεων.

«Δεν φανταζόμουν την καριέρα που θα έκανα ως ηθοποιός αλλά βαθιά μέσα μου πίστευα ότι κάποια στιγμή μπορεί να κάνω κάποια πράγματα στον κινηματογράφο. Εγώ δεν τον πρόλαβα τον κινηματογράφο, σε ελάχιστες ταινίες έχω παίξει.

Δεν μου έχει σταθεί τίποτα εμπόδιο στη ζωή μου. Ό,τι έχω κάνει το έχω κάνει χωρίς πολύ μεγάλη προσπάθεια και γι’ αυτό ίσως δεν έφτασα εκεί που έπρεπε, που λένε κάποιοι. Έχω ευχαριστηθεί όμως τη ζωή μου και στον έρωτα και στην καλοζωία και την υγεία», δηλώνει ο Νίκος Βερλέκης.

«Την εποχή που ξεκίνησα εγώ και από πολύ πριν υπήρχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτές οι συμπεριφορές. Υπήρχαν σκηνοθέτες που μύριζαν τους ηθοποιούς στη μασχάλη και στα πόδια για να δουν αν βρωμάνε, τους έλεγαν να βγάλουν τα παπούτσια τους και τέτοια. Θυμάμαι μια φορά τον Κώστα Βουτσά που είχε παρέμβει», απαντά ο ηθοποιός σε ερώτηση για τις κακοποιητικές πρακτικές στο ελληνικό θέατρο.

«Πιστεύω πως το #metoo είναι μια κάθαρση για το θέατρο αλλά έχουμε φτάσει και λίγο στην υπερβολή του. Κι εγώ καμιά φορά μπορεί να αισθανθώ περίεργα αν μου αρέσει κάποιος άνθρωπος, αποφεύγω να τον κοιτάξω για να μην παρεξηγηθώ», παραδέχεται χαρακτηριστικά ο Νίκος Βερλέκης.

«Απ’ όσο με θυμάμαι ήμουν πάντα ερωτευμένος. Είχα μια πολύ ωραία σχέση με την Ειρήνη Παππά για αρκετά χρόνια, ας μην τα ξαναλέμε όμως, νιώθω λίγο άβολα. Το πώς ξεκίνησε και πώς έληξε δεν έχει κανένα νόημα. Είναι μια πολύ σπουδαία ανάμνηση στο μυαλό μου», καταλήγει ο Νίκος Βερλέκης στην πρωινή εκπομπή του Alpha.