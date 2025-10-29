MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Νίκος Πολυδερόπουλος: Αιφνιδιάστηκα με την εγκυμοσύνη της Βαλασίας, διαλύθηκα αλλά ήταν κάτι που το θέλαμε

|
THESTIVAL TEAM

ια τον ερχομό του πρώτου του παιδιού, που αναμένεται σε τρεις μήνες, αλλά και για το bullying που έχει δεχθεί εξαιτίας της δυσλεξίας του, μίλησε ο Νίκος Πολυδερόπουλος. Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε σήμερα (29/10) καλεσμένος της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον καναπέ του Happy Day.

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι θα γίνω μπαμπάς. Η σύντροφος μου είναι έξι μηνών. […] Μετά από κάποια χρόνια παίρνεις την απόφαση και λες ότι με αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να αδράξω μαζί και τότε φτάνεις σε ένα σημείο που λες ή θα προχωρήσουμε ή θα το τελειώσουμε.

Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι ευτυχισμένος και να περνάς καλά και να νιώθεις ότι ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου σου δίνει τη δύναμη και την ώθηση να εξελιχθείς», δήλωσε ο Νίκος Πολυδερόπουλος.

«Η Βαλασία θα ήθελε να είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα. Ήμουν έξω και με πήρε τηλέφωνο στο Facetime. Τη βλέπω να κλαίει και λέω: κάτι έγινε τώρα, τη βάψαμε. Μου λέει ότι είναι έγκυος και διαλύθηκα. Είναι κάτι που το θέλαμε αλλά φυσικά αιφνιδιάστηκα. Οι άντρες δεν το καταλαβαίνουμε. Θα το καταλάβω, όταν φύγουμε από την κλινική και θα είμαστε τρεις στο αμάξι», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός στη συνέχεια.

«Το φύλο του μωρού το ξέρουμε αλλά δεν το μοιραζόμαστε. Ετοιμάζουμε το παιδικό δωμάτιο. […] Έχω υποστεί bullying για τη δυσλεξία, δεν μπορούσαν οι συνάδελφοι να καταλάβουν. Η Βαλασία είναι λογοθεραπεύτρια και κάνει practice επάνω μου», παραδέχθηκε σε άλλο σημείο της κουβέντας ο Νίκος Πολυδερόπουλος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης – Σποράδων: “Να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για έγκαιρη έναρξη των δρομολογίων το 2026”, ζητούν από τον Κικίλια οι δήμαρχοι

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

FlyOver: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα ενόψει της κατεδάφισης της γέφυρας Πανοράματος

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης πρασίνου και σήμερα στη Μουδανιών – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Jessie J: Αναβλήθηκε η δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού – “Είμαι απογοητευμένη”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Χ. Θεοχάρη

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Το λάθος που κάνουν πολλοί μετά τη δίαιτα και καταστρέφει τα αποτελέσματα