Νίκος Γρίτσης: Έλεγαν τη μητέρα μου “μάνα του τρομοκράτη”, έφυγε από καρκίνο στα 45 της

Συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA και τη Βασιλική Μπασιούρη παραχώρησε σήμερα (07/11) ο Νίκος Γρίτσης, που μίλησε για την φυλακή που έκανε, το bullying που δεχόταν η μητέρα του αλλά και την απώλειά της.

Ταυτόχρονα αναφέρθηκε για την πορεία του στα επαγγελματικά, τις συνεργασίες του την ιστορία του τραγουδιού «Κρίση» αλλά και για τον Νότη Σφακιανάκη και την σύζυγό του Κίλι, που πέθανε σε ηλικία 62 χρόνων.

«Δεν το πιστεύω πως η εκπομπή μου, “Αστερόσκονη”, συνεχίζει και δεύτερη σεζόν στο Action 24. Μουσικά, ετοιμάζω ένα τραγούδι για τον Γιώργο Σαμπάνη κι ένα για τη Δέσποινα Βανδή», είπε αρχικά ο Νίκος Γρίτσης.

«Ο Νότης Σφακιανάκης ήταν πάντα ένας άνθρωπος συναισθηματικός, πληγωμένος από ένα σύνολο που στην αρχή τον απέρριψε. Μου λείπει μουσικά, γράφω τραγούδια και λέω αυτό πρέπει να το πει ο Σφακιανάκης. Πιστεύω ότι θα θα επανέλθει στις πίστες. Ίσως ο θάνατος της γυναίκας του να είναι αυτό το μεγάλο σοκ που κάνει έναν καλλιτέχνη να κάνει επανεκκίνηση», συνέχισε μιλώντας για τον θάνατο της Κίλι Σφακιανάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 χρόνων, λόγω σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώπιζε.

«Το λαϊκό τραγούδι πάσχει από αντρικές φωνές. Καθαρά λαϊκές φωνές είναι ο Οικονομόπουλος, ο Μακρόπουλος και λίγο ο Βέρτης. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με ένα δίσκο μας “έστησε στον τοίχο”, τώρα με την σχέση του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα πρέπει να τον επανεκτιμήσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για το τραγούδι «Κρίση» που είπε ο Νίκος Μακρόπουλος, ο Νίκος Γρίτσης ανέφερε: «Το έγραψα όταν ήρθε η κοπέλα μου επισκεπτήριο στη φυλακή και μου ανακοίνωσε πως είναι έγκυος με άλλον. Μετανιώνω για αυτούς τους στίχους σήμερα, δεν είναι καλό πρότυπο αυτό που πήγα να παρουσιάσω».

Κλείνοντας, ο Νίκος Γρίτσης είπε: «Η φυλακή και η απώλεια της μητέρας μου από καρκίνο στα 45 της, έπαιξαν ρόλο στο να αλλάξω τρόπο σκέψης. Η μητέρα μου δούλευε στο ταχυδρομείο και δεν πήγαινε κανείς στο ταμείο της, έλεγαν “η μάνα του τρομοκράτη”. Η ίδια δεν μπορούσε να το διαχειριστεί».