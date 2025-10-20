MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Δέχομαι τον τίτλο της “καλής παρουσιάστριας” όταν προέρχεται από συναδέλφους που εκτιμώ και από τον κόσμο

|
THESTIVAL TEAM

Πως δέχεται τον τίτλο της «καλής παρουσιάστριας», εφόσον της τον αποδίδουν συνάδελφοί της, τους οποίους θαυμάζει και σέβεται, αλλά και οι τηλεθεατές δήλωσε η Ναταλία Γερμανού μιλώντας για την επαγγελματική της πορεία. Παράλληλα, στάθηκε στην αγάπη που της δείχνει ο κόσμος, δηλώνοντας ευγνώμων.

«Νιώθω ευγνωμοσύνη για την αγάπη του κόσμου. Αισθάνομαι ότι η εκπομπή τον τίτλο της (Καλύτερα Δε Γίνεται) τον δικαιώνει και δεν τον δικαιώνει. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα. Προσπαθούμε να μη βαραίνουμε τους τηλεθεατές. Η εκπομπή μας μεταδίδεται Σαββατοκύριακο που ο κόσμος θέλει να χαλαρώσει. Δέχομαι τον τίτλο της “καλής παρουσιάστριας” όταν προέρχεται από συναδέλφους που εκτιμώ αλλά και από τον κόσμο», δήλωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου.

Κάνοντας μια αναδρομή στα πρώτα της βήματα επισήμανε ότι τότε δεν υπήρχε ανταγωνιστική διάθεση και άγχος στην τηλεόραση, αφού τα κανάλια ήταν ελάχιστα. «Έχω κάνει και εγώ τα λάθη μου στην τηλεόραση. Στις παλαιότερες εκπομπές μου ήμουν λίγο σαν… αγγουράκι. Στην τηλεόραση έχουν αλλάξει τα πάντα. Όταν ξεκίνησα, δεν υπήρχε ανταγωνισμός και άγχος για την τηλεόραση. Μετά μπήκαν και άλλα κανάλια στον χορό. Αυτό για εμάς είναι ζόρικο, για τον τηλεθεατή είναι καλό. Έχει επιλογές», σχολίασε.

Δείτε το βίντεο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Καθαρίστε τον φούρνο σας με τον πιο απλό και πιο αποτελεσματικό τρόπο!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης: Στην Ακρόπολη δεν στήνουμε τσαντίρια – Οφείλουμε σεβασμό στα πράγματα που είναι και ιερά και κοινά

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Μαρίνα Σταυράκη: Η σχέση μου με τον Γιώργο Πατούλη ανήκει στο απώτατο παρελθόν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Μαρινάκης: Δεν πρόκειται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση με την Τουρκία κυριαρχικά μας δικαιώματα

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Η Σαουδική Αραβία εκτέλεσε έναν άνδρα για τρομοκρατία – Τις 300 έφτασαν από την αρχή του χρόνου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Άγρια συμπλοκή στον Νέο Κόσμο: Οδηγός φορτηγού τραυμάτισε με μαχαίρι 3 συναδέλφους του – 5 συλλήψεις