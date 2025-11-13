MENOY

Ναταλί Κάκκαβα για Πέτρο Λαγούτη: Ήταν ατυχής δήλωση, ίσως πρέπει να ανασκευάσει

THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την τηλεοπτική της επάνοδο πλάι στον σύζυγο της, Γρηγόρη Γκουντάρα, η Ναταλί Κάκκαβα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά την Πέμπτη.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η όμορφη παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην δήλωση που έκανε εντός της εβδομάδος ο Πέτρος Λαγούτης για το Big Brother το οποίο και η ίδια παρουσίασε στο πρόσφατο παρελθόν.

Ειδικότερα, η Ναταλί Κάκκαβα σημείωσε χαρακτηριστικά πως “κατ’ αρχάς εμένα δεν μ’ αρέσει ο όρος trash, γιατί η μετάφραση του είναι σκουπίδια. Δεν μ’ αρέσει να αποκαλεί κανείς κανέναν σκουπίδι. Εκτός αν εννοούσε κάτι άλλος ο κ. Λαγούτης και ίσως θα πρέπει να το ανασκευάσει και να καταλάβουμε στην ουσία τι είπε γιατί επιμένω πως ήταν μια ατυχής δήλωση. Δεν υπάρχουν άνθρωποι σκουπίδια. Για μένα υπάρχουν, ενδεχομένως, μόνο μυαλά trash – σκουπίδια αν θεωρούν άλλους ανθρώπους σκουπίδια”.

“Δεν νομίζω ότι εννοούσε εμάς. Νομίζω ότι εννοούσε μια γενικότερη και μια ευρύτερη απαξίωση στο συγκεκριμένο κόνσεπτ, αυτό το ριάλιτι που λέγεται Big Brother. Ενδεχομένως όμως κάποιος να σκεφτεί ότι είχε ως παραλήπτη εμένα, τον Γρηγόρη, τον Χάρη Βαρθακούρη, τον Ανδρέα Μικρούτσικο, τη Ρούλα Κορομηλά. Αν όλοι αυτοί είναι trash… δεν ξέρω”.

“Μάλλον κάτι εννοούσε ή παρασύρθηκε από αυτά που άκουσε να του λένε. Γι’ αυτό το ριάλιτι δεν χρειάζεται να δείχνεις ενοχή, από την αρχή, όταν το αναλαμβάνεις να το παρουσιάσεις. Γνωρίζουμε ότι ο κ. Λαγούτης είχε πει στο παρελθόν ότι δεν θα παρουσίαζε ποτέ ένα ριάλιτι, ήρθε όμως το πλήρωμα του χρόνου. Ποτέ μη λες ποτέ”.

“Πάντα βλέπω ότι του κουβαλάει όλο αυτό οπότε θέλει και εκείνος, μάλλον, να δικαιολογείσαι τον εαυτό του ότι έφερε την ποιότητα σε ένα ριάλιτι που προφανώς στο μυαλό του θεωρούσε trash” διευκρίνισε, εν συνεχεία, η Ναταλί Κάκκαβα στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στο STAR.

