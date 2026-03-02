MENOY

Μυστικός γάμος στο Χόλιγουντ – Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ παντρεύτηκαν κρυφά

THESTIVAL TEAM

Η Ζεντάγια (Zendaya) και ο διάσημος Άγγλος ηθοποιός Τομ Χόλαντ (Tom Holland) παντρεύτηκαν κρυφά, όπως αποκάλυψε χρόνια συνεργάτης της Αμερικανίδας σταρ.

Στο κόκκινο χαλί των Βραβείων Ηθοποιών 2026 την Κυριακή, ο στυλίστας της Ζεντάγια, Λο Ρόουτς, δήλωσε : «Ο γάμος έχει ήδη γίνει. Τον χάσατε».

Πέρυσι, το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ είχε γιορτάσει τον αρραβώνα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με την οικογένεια της Ζεντάγια.

Μάλιστα, μετά τις κοινές τους εμφανίσεις στις τρεις ταινίες του Spider-Man, όπου υποδύθηκαν το ερωτευμένο ζευγάρι, Ζεντάγια και Χόλαντ αναμένεται να συναντηθούν ξανά κινηματογραφικά για τέταρτη φορά στη νέα, πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλα, «Οδύσσεια».

Στην ταινία, ο Τομ Χόλαντ θα υποδυθεί τον Τηλέμαχο, τον γιο του Οδυσσέα, ενώ τον ρόλο του θρυλικού βασιλιά της Ιθάκης αναλαμβάνει ο Ματ Ντέιμον.

