Μιμή Ντενίση: Στην Ελλάδα περνάμε την εποχή του δεύτερου Εμφυλίου – Δεν υπάρχει πραγματική ελευθερία

Η Μιμή Ντενίση, με αφορμή τη διάκριση με πλατινένιο βραβείο από τη Γαλλική Ακαδημία για τη συνολική της προσφορά στον πολιτισμό, αναφέρθηκε στην εκπομπή Buongiorno του Mega στη διαφορετική στάση που διατηρούν οι Γάλλοι απέναντι στην παράδοσή τους.

«Είναι άλλος λαός οι Γάλλοι. Από τη στιγμή που εδώ γκρεμίζουμε ένα πατροπαράδοτο καφενείο ή κάτι σημαντικό που υπάρχει, εκείνοι διατηρούν μέχρι και την τελευταία άμαξα σε ένα χωριό. Είναι άλλος ο τρόπος που κάνουν τα πράγματα», είπε η ηθοποιός, σχολιάζοντας με σαφή απογοήτευση την αδιαφορία που δείχνει –όπως τόνισε– η ελληνική κοινωνία για την πολιτιστική της κληρονομιά.

Στη συνέχεια, η Μιμή Ντενίση δεν δίστασε να μιλήσει για το κοινωνικό κλίμα στην Ελλάδα, περιγράφοντας το ως βαθιά διχασμένο:

«Στην Ελλάδα, επειδή είμαστε σε πολύ κακή εποχή, νομίζω ότι περνάμε την εποχή του δεύτερου Εμφυλίου, που όλοι πλακώνονται. Ενώ υποτίθεται είναι η εποχή της μεγάλης διαφάνειας και της ελευθερίας, δεν υπάρχει καμία ελευθερία. Στο τόσο που θα πει κάποιος που είναι συντηρητικός, είναι φασίστας. Στο τόσο που θα πει κάτι διαφορετικό, είναι αριστερό τρολ».

Η Μιμή Ντενίση σχολίασε και τις εικόνες από το δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο Βρετανικό Μουσείο, μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

«Πώς μπορεί να το δει ένας Έλληνας, που είναι αληθινός Έλληνας ή και ένας ξένος που έχει μια αίσθηση δικαιοσύνης; Δε μπορεί μπροστά στα γλυπτά αυτά να βάζεις λέιζερ ροζ και γαλάζια και να ακουμπάνε τα ποτήρια και τα φαγητά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε πως, αν και υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από ελληνικής πλευράς, ξεχώρισε τα λόγια του διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης, τονίζοντας ότι «όλα τα μουσεία χρειάζονται χρηματοδότηση, αλλά υπάρχουν χώροι κατάλληλοι για εκδηλώσεις – όχι μπροστά στα γλυπτά».

«Από όλο το Μουσείο έπρεπε να την κάνουν ειδικά σε αυτόν τον χώρο, μπροστά στα γλυπτά, την ώρα που γίνεται η συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να πάνε να κάνουν πάρτι; Δεν είναι μόνο προσβλητικό, είναι και προκλητικό», υπογράμμισε η Μιμή Ντενίση.

