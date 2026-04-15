Μιμή Ντενίση: Η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος μου σταθμός

THESTIVAL TEAM

Συνέντευξη στο περιοδικό Hello και τη Σόνια Μαγγίνα παραχώρησε η Μιμή Ντενίση, η οποία μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τους σταθμούς της ζωής και της καριέρας της.

«Η απόκτηση της Μαριτίνας ήταν σταθμός στη ζωή μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να έρθει στη ζωή σου ένα παιδί», είπε αρχικά η Μιμή Ντενίση.

Η Μιμή Ντενίση είπε στη συνέχεια: «Το θεωρώ πιο σπουδαίο και από τις επιτυχίες και από το θέατρο, απ’ όλα. Το να έχεις την ευθύνη και να διαμορφώνεις τη ζωή ενός καινούριου ανθρώπου είναι για μένα ό,τι σημαντικότερο. Θα έλεγα ότι η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος μου σταθμός.

Σταθμοί στη ζωή μου υπήρξαν και οι πολύ μεγάλες μου σχέσεις, με τον Γιάννη Φέρτη και τον Αντώνη Τρίτση, και, δυστυχώς, ο θάνατος των γονιών μου. Όταν χάσεις τους γονείς σου, αισθάνεσαι ότι μεγάλωσες. Όσο τους έχεις, είσαι ακόμα το παιδί κάποιου. Μετά είσαι εσύ, σκέτα.

Πραγματικά, μέχρι που έχασα τη μητέρα μου, πριν από τρία χρόνια, δεν ένιωθα καν το πέρασμα του χρόνου. Ποτέ δεν είχα την αγωνία του πώς είμαι, αν μεγάλωσα, αν θα αλλάξει το πρόσωπό μου, αν θα αλλάξω ρόλους. Ποτέ! Όταν έφυγε εκείνη, είπα “μεγάλωσα, τώρα είμαι μόνο η μητέρα της Μαριτίνας”.

Στο θέατρο, κοίταζα τη θέση όπου καθόταν συνήθως η μητέρα μου και σκεφτόμουν: “Δηλαδή, θα παίξω και δεν θα είναι η μαμά μου από κάτω;”. Τότε ένιωσα πολύ μεγάλη μοναξιά».

Μιμή Ντενίση

