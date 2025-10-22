Μιμή Ντενίση για Διονύση Σαββόπουλο: Έκανε και εμάς να πιστέψουμε μαζί του στο θαύμα

Η Μιμή Ντενίση θέλησε να αποχαιρετήσει με συγκινητικό τρόπο τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας βαθιά θλίψη σε όλη την Ελλάδα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η έμπειρη ηθοποιός ανάρτησε μια φωτογραφία του αείμνηστου τραγουδοποιού συνοδευόμενη από μια συγκινητική λεζάντα από καρδιάς.

“Είναι σαν να έχασα έναν πολύ δικό μου άνθρωπο!! Ένα κομμάτι απ’ την Ελλάδα!! Πόσο αγαπημένος άνθρωπος ήταν αυτός!! Πόσο μεγάλος ποιητής, όχι στιχουργός, ποιητής”.

“Τολμηρός, αντισυμβατικός, πιο νέος από τους νέους!! Έφυγε νωρίς αλλά θα μείνει για πάντα!! Και όπως έλεγε ο ίδιος… όποιος με το θαύμα ζήσει, δεν πεθαίνει, θα γυρίσει”.



“Και ο Νιόνιος έζησε με το θαύμα και έκανε και εμάς να πιστέψουμε μαζί του στο θαύμα” σημείωσε χαρακτηριστικά η Μιμή Ντενίση σ΄ αυτή την τρυφερή της ανάρτηση το βράδυ της Τετάρτης.