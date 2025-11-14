MENOY

Μιχάλης Σαράντης: Έχασα τον καλύτερό μου φίλο σε πολύ τρυφερή ηλικία, ένιωθα πολλές ενοχές

THESTIVAL TEAM

Ο Μιχάλης Σαράντης έκανε μία από τις πιο προσωπικές του εξομολογήσεις το πρωί της Παρασκευής στο Buongiorno. Ο βραβευμένος με το Βραβείο Χορν ηθοποιός, γνωστός από τις θεατρικές παραστάσεις «Ο φονιάς, έγκλημα και αθώωση» και «Κουζίνα», μίλησε για ένα παιδικό τραύμα που τον σημάδεψε και για τις ενοχές που ένιωθε μετά τον θάνατο του καλύτερού του φίλου.

Αρχικά, ο Μιχάλης Σαράντης εξομολογήθηκε: «Έχασα τον καλύτερό μου φίλο σε πολύ τρυφερή ηλικία. Ένιωθα πολλές ενοχές που έμεινα εγώ στη ζωή και έφυγε εκείνος. Για πολλά χρόνια δεν έκανα όσα θα μπορούσα γιατί ένιωθα ενοχές που έχω μείνει εγώ στη ζωή και δεν έχει μείνει αυτό το λαμπρό παιδί που έφυγε τότε, ο Ηλίας. Ένιωθα τρομερές ενοχές σε όλα».

Και πρόσθεσε: «Δεν ένιωθα ότι έφταιγα. Ήμασταν στο Δημοτικό με τον Ηλία. Ήταν ένα λαμπρό παιδί. Φανταστικό παιδί, φωτεινό, πανέξυπνο, ευγενέστατο… Εγώ κι εκείνος ήμασταν από τους κοντούληδες της τάξης στο Δημοτικό. Ήμασταν μαζί από την πρώτη Δημοτικού μέχρι τη μέρα που έφυγε. Ο Ηλίας αρρώστησε στην πρώτη Γυμνασίου και σταμάτησε το σχολείο εκεί. Τον ξαναείδα στη Β’ Γυμνασίου, το καλοκαίρι που μεσολάβησε εγώ ψήλωσα.

Μας κάλεσαν οι γονείς του με τα άλλα παιδιά να πάμε να τον δούμε, για να τον χαιρετήσουμε ουσιαστικά. Πήγα και ήμουν ένα κεφάλι πιο ψηλός από εκείνον, και μου λέει, “είδες φιλαράκο μου; Ψήλωσες”. Κάπου εκεί εγώ διαλύθηκα. Δεν μου το έκανε επίτηδες. Το έκανε από χαρά για τον φίλο του, και από στεναχώρια γιατί εκείνος έφευγε. Εγώ όμως διαλύθηκα».

