Μελίνα Μακρή: Το παιδί μου ακόμα δεν μιλάει, έχουμε μείνει πίσω λεκτικά, είχα πολλές ενοχές

Την καλή της φίλη και συνάδελφο, Μελίνα Μακρή υποδέχθηκε η Κατερίνα Στικούδη στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή ¨Μαμα-δες” που προβλήθηκε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ το μεσημέρι του Σαββάτου. Μέσα σε όλα, μάλιστα, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον μικρούλη της γιο και στις ενοχές που ένιωθε η ίδια για το γεγονός πως έχει μείνει λίγο πίσω σε σχέση με την ομιλία του.

Πιο συγκεκριμένα, η Μελίνα Μακρή εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “σωματικά είναι πολύ μπροστά από τριάμισι χρονών, λεκτικά έχουμε μείνει πίσω γιατί το παιδί δεν μου μιλάει ακόμα. Δεν μιλάει και πηγαίνει για λογοθεραπεία. Αυτό. Έχει καθυστερήσει λίγο η ομιλία”.

“Στην αρχή αγχώθηκα, όταν πέρασαν δυο χρόνια και δεν μου έλεγε “μαμά”. Πήγα σε αναπτυξιολόγο, μου πρότεινε τις λογοθεραπείες και μου είπε ότι κάποια αγόρια καθυστερούν πολύ την ομιλία τους, είναι λίγο τεμπέλικα. Κάπως έτσι”.

“Είχα πολλές ενοχές, σκεφτόμουν μήπως δεν του μιλάω αρκετά. Του έλεγα κάποια παραμύθια και άλλαζε δωμάτιο, έφευγε, δεν έδειχνε πολύ ενδιαφέρον και νόμιζα ότι φταίω εγώ. Το κάθε παιδί όμως έχει τον χρόνο του, την ανάπτυξη του. Θα βρει τον δρόμο του. Κάθε παιδί βρίσκει τον δρόμο του και έχει το δικό του timing” πρόσθεσε, επίσης, η Μελίνα Μακρή στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.