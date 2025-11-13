MENOY

Μελίνα Ασλανίδου: “Κάποια στιγμή ήθελα να κάνω παιδί, έκανα και τις προσπάθειές μου, αλλά δεν ευοδώθηκαν”

Η Μελίνα Ασλανίδου βρέθηκε καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού στο Youtube για μια αποκαλυπτική εξομολόγηση. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε για το ενδεχόμενο της μητρότητας, αποκαλύπτοντας πως υπήρξε περίοδος που επιθυμούσε να αποκτήσει παιδί.

«Εγώ ήθελα κάποια στιγμή στη ζωή μου να κάνω παιδί, έκανα και τις προσπάθειές μου, δεν ευόδωσε αυτό το πράγμα. Από την άλλη προχωράω, και είμαι μια χαρά. Τα παιδιά τα λατρεύω, τα αγαπώ πάρα πολύ και έχω σκεφτεί την υιοθέτηση κάποιου παιδιού, απλά δεν το έχω πει ότι θα το κάνω άμεσα. Αν το θέλεις, δεν σε ενδιαφέρουν ούτε οι δουλειές ούτε τίποτα, είσαι εκεί δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Εγώ ας πούμε πιστεύω όταν έχεις περάσει τα 40,50, αν δεν ηρεμήσεις, αν δεν χαλαρώσεις μια γυναίκα, δυσκολεύει τον θεμιτό στόχο. Αν το αφήσεις ελεύθερα, πάρα πολλές φίλες μου το έχουν πάθει, είναι θέμα ψυχολογίας» αποκάλυψε η Μελίνα Ασλανίδου.

Όσον αφορά για το ενδεχόμενο ενός γάμου, η ερμηνεύτρια απάντησε: «Τι διαφορά έχει; Καμία, δεν έχει. Νομίζω ότι όταν είσαι με έναν άνθρωπο μαζί, ζεις μαζί, μένεις μαζί, είστε σαν παντρεμένοι. Κάποιοι παντρεύονται γιατί θέλουν το πάρτι, ή θέλουν την ευλογία γιατί είναι ένα χριστιανικό… αν το σκεφτόμουν θα ήθελα να γίνει χριστιανικά, να πάω στην εκκλησία δηλαδή και να μην είναι κανείς άλλος εκτός από τη νύφη, τον γαμπρό και τον κουμπάρο, αυτό, that’s it. Τίποτα άλλο. Το πάρτι θα γίνει σε μια άλλη στιγμή, που εμείς κάνουμε πάρτι συνέχεια, άμα θέλουμε να κάνουμε πάρτι το κάνουμε».

«Γελάω γιατί ξέρω πώς τα λες, δεν μπορώ να πω ότι για να είμαι ειλικρινής, γιατί αυτό έχει σημασία, δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να λέω ότι θέλω να παντρευτώ. Φόρεσα το νυφικό της φίλης μου που παντρευόταν, είναι έθιμο στη Βόρεια Ελλάδα, θεωρείται γούρι, το φορούσαμε γιατί έτσι έκαναν όλα τα κορίτσια. Η κοπέλα χώρισε, εγώ δεν θέλω να χωρίσω, θέλω να είμαι με τον άνθρωπό μου τέλος. Τώρα πια είμαι κατασταλαγμένη μέσα μου», πρόσθεσε η Μελίνα Ασλανίδου.

