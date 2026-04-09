Μέγκαν Τρέινορ για την κριτική που δέχτηκε επειδή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητέρας: Έκλαιγα κάθε βράδυ

Για την κριτική που δέχτηκε επειδή απέκτησε το τρίτο της παιδί μέσω παρένθετης μητέρας απάντησε η Μέγκαν Τρέινορ, σημειώνοντας πως έκλαιγε κάθε βράδυ.

Μιλώντας στο podcast «Not Gonna Lie», η τραγουδίστρια περιέγραψε την εμπειρία της με την παρένθετη μητέρα της κόρης της, εξηγώντας πως ήταν συνεχώς σε επικοινωνία και έτσι μπορούσε να είναι πιο παρούσα μετά τη γέννηση του παιδιού της χωρίς να αναρρώνει από καισαρική τομή. Όπως εξήγησε, αφού ανακοίνωσε τον ερχομό του παιδιού της, μόλις αποκάλυψε πως γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας, υπήρξαν αρνητικές αντιδράσεις προς το πρόσωπό της.

«Σκέφτηκα ” με μισούν πλέον, δεν θα τους αρέσει αυτό”», είπε Τρέινορ και πρόσθεσε: «Ήταν ένα “σύννεφο” δακρύων κάθε βράδυ από ανησυχία. Δεν ήθελα να επιτίθονται στην κόρη μου για τον τρόπο που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο». Παρ’ όλα αυτά, η στήριξη από την ομάδα της και τον θεραπευτή της τη βοήθησε να παραμείνει ψύχραιμη.

Ο σύζυγός της, Ντάριλ Σαμπάρα, από την άλλη πλευρά, την ενθάρρυνε λέγοντας ότι οι πραγματικοί θαυμαστές της θα την υπερασπιστούν.

Η Τρέινορ μοιράστηκε επίσης ότι της φάνηκε ακατανόητη η κριτική που δέχτηκε, όπως όταν κατηγορήθηκε ότι «προσποιείται» ότι γέννησε επειδή φορούσε ιατρικά ρούχα σε φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, ενώ τόνισε ότι η επιλογή της να μεγαλώσει την οικογένειά της μέσω παρένθετης ήταν η πιο υγιής και ασφαλής, και η ίδια και ο σύζυγός της αισθάνονται χαρούμενοι και ευλογημένοι.

Εκτός από την τριών μηνών κόρη τους, το ζευγάρι έχει αποκτήσει ακόμη δύο γιους.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: protothema.gr