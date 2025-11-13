MENOY

Ματθίλδη Μαγγίρα: Όταν η κόρη μου πέρασε κατάθλιψη προσπαθήσαμε να το ξεπεράσουμε μαζί

THESTIVAL TEAM

Η Ματθίλδη Μαγγίρα και η Λήδα Φόστερ μίλησαν στην κάμερα του Happy Day και προχώρησαν σε αποκαλύψεις και εξομολογήσεις. Μητέρα και κόρη άνοιξαν την καρδιά τους, μιλώντας με ειλικρίνεια για λάθη, απώλειες και μάχες που δόθηκαν στη σιωπή.

«Έκανα λάθη στο μεγάλωμα της κόρης μου. Συχνά φώναζα αλλά μετά το συζητούσα μαζί της και της ζητούσα συγγνώμη. Την έκανα αγκαλιά, κλαίγαμε μαζί. Χάρηκα πολύ που γύρισε στην Ελλάδα και την έχω πλέον κοντά μου. Όταν ο γονέας είναι μόνος του, πρέπει να σταθεί παράλληλα μητέρα και πατέρας», είπε αρχικά η Ματθίλδη Μαγγίρα.

«Η πιο δύσκολη στιγμή μας ήταν όταν έφυγε η γιαγιά. Είχε χρόνια αλτσχάιμερ και το είχε «χάσει» πολλά χρόνια», εξομολογήθηκε η Λήδα Φόστερ.

Όσον αφορά την κατάθλιψη που πέρασε η κόρη της, η Ματθίλδη Μαγγίρα είπε: «Όταν η κόρη μου πέρασε κατάθλιψη προσπαθήσαμε να το ξεπεράσουμε μαζί με τη συζήτηση».

