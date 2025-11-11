Μαρίνα Σπανού: Θα ξανάβγαινα στον δρόμο, αν και ένιωθα αμήχανα όταν μου πετούσαν χρήματα

Καλεσμένη στο The 2Night Show ήταν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας η Μαρίνα Σπανού. Έχοντας σημειώσει μεγάλη επιτυχία με τα κομμάτια της τα τελευταία χρόνια, η νεαρή τραγουδίστρια άνοιξε τα χαρτιά της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τα όνειρα που κάνει και τη σχέση ζωής που διατηρεί με τη μουσική.

«Ήμουν μουσικός του δρόμου και θα το ξανάκανα, η Αεροπαγίτου περνάει συχνά από τη σκέψη μου. Προσπαθώ να τη φέρνω στο μυαλό μου, εκεί κατάλαβα ότι ο κόσμος χρειάζεται απλώς μία φωνή και κιθάρα για να νιώσει κάτι», δήλωσε η Μαρίνα Σπανού.

«Δεν τραγουδούσα στον δρόμο για να μαζέψω χρήματα, ήμουν ένα 17χρονο κορίτσι που ήθελα να πω τον πόνο μου και να μοιραστώ τα τραγούδια μου. Ένιωθα αμήχανα όταν μου πετούσαν χρήματα. Πολλά παιδιά μου στέλνουν ότι τους ενέπνευσα να κάνουν το ίδιο», παραδέχθηκε ανοιχτά στην κάμερα του ΑΝΤ1.

«Εννοείται πως με έχουν περάσει για αδελφή ή σχέση του πατέρα μου, έχει βρει τη συνταγή της… νεότητας. […] Οι γονείς μου “σκάλωσαν” λίγο όταν τους είπα ότι θα τραγουδήσω στον δρόμο, γιατί ήξεραν την επικινδυνότητα του να έχεις τόσο άμεση επαφή με τον κόσμο», αποκάλυψε η Μαρίνα Σπανού στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Ήταν Τετάρτη, δύο μέρες μετά έδινα το τελευταίο μου μάθημα για τις Πανελλήνιες. Περπατούσα στην Αποστόλου Παύλου και πέτυχα έναν μουσικό να παίζει το αγαπημένο μου τραγούδι του Χατζιδάκι, απέναντι η Ακρόπολη. Την επόμενη μέρα ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι θέλω να κάνω κι εγώ το ίδιο. Στο πρώτο μου live εκεί είχα πει στους γονείς μου να μην έρθουν αλλά ήρθαν. Έκανα 9 ή 10 μικρά live στην Αρεοπαγίτου», μοιράστηκε η Μαρίνα Σπανού.