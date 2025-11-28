Μαρίνα Σάττι: Το μήνυμα και η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο μετά την αναβολή της περιοδείας της

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε η Μαρίνα Σάττι, μετά την ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας της ότι αναβάλλεται για λόγους υγείας η περιοδεία της στην Αμερική.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της μέσα από το νοσοκομείο, εξηγώντας στους διαδικτυακούς της ακόλουθους ότι βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης.

Χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες, διευκρίνισε ότι οι γιατροί της έχουν συστήσει ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων.

Ωστόσο, τόνισε ότι η κατάστασή της έχει καλυτερεύσει και ευχαρίστησε τον κόσμο για την κατανόηση και τη στήριξη.

Πιο αναλυτικά η Μαρίνα Σάττι έγραψε στη δημοσίευσή της: «Την τελευταία εβδομάδα βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης και σιγά σιγά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Οι γιατροί, όμως, μου ζήτησαν απόλυτη ξεκούραση και καμία μετακίνηση. Με μεγάλη μου λύπη πρέπει να ανακοινώσω ότι οι συναυλίες μου στην Αμερική αναβάλλονται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, τη στήριξη και όλη την αγάπη που μου στέλνετε καθημερινά. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Μέχρι τότε… μείνετε συντονισμένοι».

Δείτε την ανάρτησή της