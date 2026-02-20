MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μαρίνα Σάττι για Akyla: Το τραγούδι του μου φάνηκε τέλειο και ο ίδιος είναι γλύκας

|
THESTIVAL TEAM

Η Μαρίνα Σάττι που εκπροσώπησε τη χώρα μας στην Eurovision το 2024, σχολίασε για πρώτη φορά το τραγούδι του Akyla που θα διαγωνιστεί στον φετινό μουσικό διαγωνισμό που θα γίνει στην Βιέννη.

Η Μαρίνα Σάττι μίλησε πρώτη φορά στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star για το «Ferto» του Akyla, το οποίο θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026 και ήδη είναι πολύ ψηλά στην εκτίμηση του κοινού.

«Το τραγούδι του Akyla μου φάνηκε τέλειο και ο ίδιος είναι γλύκας. Δεν γνωριζόμαστε αλλά τον ήξερα. Δεν το πιστεύω ότι άνοιξα νέο δρόμο για την Eurovision. Μακάρι να το κερδίσει!» είπε μεταξύ άλλων η Μαρίνα Σάττι.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2024 με το τραγούδι «ZARI», μια συμμετοχή που πάντρευε παραδοσιακά βαλκανικά στοιχεία με σύγχρονη pop και urban αισθητική. Η εμφάνισή της ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή χάρη στον ιδιαίτερο ήχο, τη σκηνική ταυτότητα και τη δυναμική χορογραφία.

Ο Akylas με το φετινό του κομμάτι, φέρνει μια σύγχρονη pop πρόταση που κινείται σε πιο συναισθηματικούς και ραδιοφωνικούς ήχους. Με έντονη σκηνική παρουσία και στόχο να αγγίξει το ευρωπαϊκό κοινό μέσα από μια πιο άμεση και προσωπική ερμηνεία, φιλοδοξεί να δώσει μια φρέσκια πνοή στη φετινή ελληνική αποστολή, αναφέρει το TLife.

Μαρίνα Σάττι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Ύδρα: Έως 200 ευρώ τη μέρα για τους κομπάρσους που θα συμμετέχουν στην ταινία του Μπραντ Πιτ

ΠΑΙΔΕΙΑ 7 ώρες πριν

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Παραμένει στέλεχος του ΚΚΕ ο φοιτητής που γρονθοκόπησε τον Πρόεδρο του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής στο ΑΠΘ;

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Θανάσης Πάτρας: Δεν έβγαλα πολλά λεφτά από την τηλεόραση, το πάρτι το πρόλαβα στο φινάλε

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Ηλίας Βρεττός: Συγκινεί 8 χρόνια μετά το τροχαίο – “Όλα μοιάζουν σαν χθες”

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

ΕΕ, Βρετανία και Καναδάς καταγγέλλουν ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου στο Σουδάν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Δεν χάθηκε τίποτα, πάμε να παλέψουμε στην Ισπανία για την πρόκριση