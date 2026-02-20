Μαρίνα Σάττι για Akyla: Το τραγούδι του μου φάνηκε τέλειο και ο ίδιος είναι γλύκας

Η Μαρίνα Σάττι που εκπροσώπησε τη χώρα μας στην Eurovision το 2024, σχολίασε για πρώτη φορά το τραγούδι του Akyla που θα διαγωνιστεί στον φετινό μουσικό διαγωνισμό που θα γίνει στην Βιέννη.

Η Μαρίνα Σάττι μίλησε πρώτη φορά στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star για το «Ferto» του Akyla, το οποίο θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026 και ήδη είναι πολύ ψηλά στην εκτίμηση του κοινού.

«Το τραγούδι του Akyla μου φάνηκε τέλειο και ο ίδιος είναι γλύκας. Δεν γνωριζόμαστε αλλά τον ήξερα. Δεν το πιστεύω ότι άνοιξα νέο δρόμο για την Eurovision. Μακάρι να το κερδίσει!» είπε μεταξύ άλλων η Μαρίνα Σάττι.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2024 με το τραγούδι «ZARI», μια συμμετοχή που πάντρευε παραδοσιακά βαλκανικά στοιχεία με σύγχρονη pop και urban αισθητική. Η εμφάνισή της ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή χάρη στον ιδιαίτερο ήχο, τη σκηνική ταυτότητα και τη δυναμική χορογραφία.

Ο Akylas με το φετινό του κομμάτι, φέρνει μια σύγχρονη pop πρόταση που κινείται σε πιο συναισθηματικούς και ραδιοφωνικούς ήχους. Με έντονη σκηνική παρουσία και στόχο να αγγίξει το ευρωπαϊκό κοινό μέσα από μια πιο άμεση και προσωπική ερμηνεία, φιλοδοξεί να δώσει μια φρέσκια πνοή στη φετινή ελληνική αποστολή, αναφέρει το TLife.