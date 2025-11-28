MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μαρίνα Σάττι: “Χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων” – Η νέα ανακοίνωση για την υγεία της τραγουδίστριας

|
THESTIVAL TEAM

Μετά την ακύρωση της συμμετοχής της στο Madwalk 2025 λόγω προβλημάτων υγείας, η Μαρίνα Σάττι αναγκάζεται να μεταθέσει και όλες τις προγραμματισμένες συναυλίες της στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι γιατροί τής συνέστησαν να αποφύγει τα ταξίδια και να ξεκουραστεί.

Σε ανακοίνωση προς τα Μέσα, η ομάδα επικοινωνίας της αναφέρει ότι σύντομα θα γνωστοποιηθούν οι νέες ημερομηνίες για τις συγκεκριμένες εμφανίσεις.

«Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται..

Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα», αναφέρει η ανακοίνωση.

Μαρίνα Σάττι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Αχτσιόγλου: Ο Τσίπρας με αιφνιδίασε όταν μου πρότεινε την ηγεσία, δεν έπρεπε να παραιτηθεί

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Τουρκία: Λύθηκε δολοφονία μετά από 19 χρόνια – Μαθήτρια σκότωσε τον καθηγητή της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και “ειδικός” στο real estate ο δικηγόρος – “εγκέφαλος” του κυκλώματος με τους πλαστούς πίνακες

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά τις βλέπουν και λίγο σαν κακομοίρες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα – Από ποιους δρόμους θα περάσει

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Τραγωδία στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι: “Ακούω το πρώτο κρακ και του λέω Γιάννη, σπάει το κάθισμα”, κατέθεσε ο αδερφός του