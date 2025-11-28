Μαρίνα Σάττι: “Χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων” – Η νέα ανακοίνωση για την υγεία της τραγουδίστριας

Μετά την ακύρωση της συμμετοχής της στο Madwalk 2025 λόγω προβλημάτων υγείας, η Μαρίνα Σάττι αναγκάζεται να μεταθέσει και όλες τις προγραμματισμένες συναυλίες της στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι γιατροί τής συνέστησαν να αποφύγει τα ταξίδια και να ξεκουραστεί.

Σε ανακοίνωση προς τα Μέσα, η ομάδα επικοινωνίας της αναφέρει ότι σύντομα θα γνωστοποιηθούν οι νέες ημερομηνίες για τις συγκεκριμένες εμφανίσεις.

«Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται..

Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα», αναφέρει η ανακοίνωση.