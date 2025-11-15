MENOY

LIFESTYLE

Μαρίνα Ντοντέρο: Αντίκρισα τη Χριστίνα Ωνάση στο μπάνιο, αρχικά νόμιζα ότι κοιμόταν αλλά ήταν νεκρή

THESTIVAL TEAM

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Μαρίνα Ντοντέρο, το Σάββατο, στην κάμερα της εκπομπής “Καλημέρα είπαμε;” και τη δημοσιογράφο Έρη Βαρδάκη όπως είδαμε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η στενότερη φίλη της Χριστίνας Ωνάση και η γυναίκα που την αντίκρισε πρώτη νεκρή στο μπάνιο εκείνο το μοιραίο πρωινό της 19ης Νοεμβρίου του 1988 μίλησε τόσο για την μακρόχρονη προσωπική τους σχέση όσο και για την Αθηνά Ωνάση.

Ειδικότερα, η Μαρίνα Ντοντέρο σημείωσε χαρακτηριστικά πως “με τη Χριστίνα γνωριστήκαμε όταν εκείνη ήταν 15 και εγώ 17. Η φιλία μας δεν σταμάτησε ποτέ μέχρι τον θάνατό της. Ήταν μια σχέση γεμάτη αλήθεια, χιούμορ και αφοπλιστική οικειότητα”.

“Ο Τιερί Ρουσέλ ήταν ο μοναδικός άνδρας με τον οποίο ήθελε να κάνει παιδί. Δεν ξέρω αν εκείνος την αγάπησε, πάντως την παντρεύτηκε. Η Χριστίνα ήταν η καλύτερη μητέρα που έχω δει στη ζωή μου”.

Παράλληλα, δε, η Μαρίνα Ντοντέρο αποκάλυψε πως, λίγο πριν τον θάνατό της, η Χριστίνα Ωνάση ετοιμαζόταν να παντρευτεί τον αδελφό της, Γιώργο. “Τους είχε αρραβωνιάσει ο Μητροπολίτης Γεννάδιος” επισημαίνει αλλά η μοίρα είχε άλλα σχέδια καθώς τέσσερις ημέρες αργότερα η Χριστίνα Ωνάση βρέθηκε νεκρή.

“Αντίκρισα τη Χριστίνα στο μπάνιο. Αρχικά νόμιζα ότι κοιμόταν. Ήταν όμως νεκρή. Η επίσημη αιτία θανάτου της ήταν πνευμονικό οίδημα”.

“Έζησα την Αθηνά μέχρι που ήταν τριών ετών. Μετά τον θάνατο της Χριστίνας κανείς δεν είχε επαφές μαζί της. Προσπάθησα να έρθω σε επαφή μαζί της, αλλά δεν μπόρεσα. Στεναχωριέμαι, Υπάρχουν τόσα πράγματα όμορφα που θα της έλεγα για τη μαμά της” συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαρίνα Ντοντερό στη νέα της συνέντευξη στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.

