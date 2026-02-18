Μαρίλια Μητρούση: Ο μπαμπάς μου όταν δίνει συνεντεύξεις μιλάει συνέχεια για τις σπουδές μου και δεν λέει ποτέ ότι είμαι ηθοποιός

Στις αναφορές που κάνει στο πρόσωπό της ο πατέρας της, Μιχάλης Μητρούσης όταν δίνει συνεντεύξεις, αναφέρθηκε η Μαρίλια Μητρούση, λέγοντας πως εστιάζει περισσότερο στις σπουδές της και λιγότερο στην ιδιότητά της ως ηθοποιός.

Το βράδυ της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου, η Μαρίλια Μητρούση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» μιλώντας μεταξύ άλλων για τη σχέση με τους γονείς της, τις σπουδές της, αλλά και τη στιγμή που αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με την υποκριτική.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός δήλωσε ότι ο Μιχάλης Μητρούσης συχνά μιλάει για τις ξένες γλώσσες που μιλάει η κόρη του και για τις σπουδές της στο Εθνικό Ωδείο και όχι για την είσοδό της στον χώρο της υποκριτικής: «Ο μπαμπάς όταν δίνει συνεντεύξεις μιλάει συνέχεια για τις σπουδές μου στο Εθνικό Ωδείο και ότι μιλάω τούρκικα και δεν λέει ποτέ ότι είμαι ηθοποιός».

Σε άλλο σημείο, η Μαρίλια Μητρούση εξήγησε πως μία παραγωγή της Μιμής Ντενίση, στην οποία εργαζόταν ως τραγουδίστρια, στάθηκε η αφορμή για να αντιληφθεί ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός: «Η Μιμή Ντενίση με πήρε στο θέατρο για να τραγουδήσω, αρρώστησε μια συνάδελφος και έπαιξα τον ρόλο της σε γενικές πρόβες. Την ώρα που έκανα τον ρόλο αυτό είπα “τι κάνω στη ζωή μου και δεν είμαι ηθοποιός”. Το είχα συζητήσει μέχρι τότε με τους γονείς μου, ήμουν και βοηθός σκηνοθέτη, αλλά φοβόμουν να ασχοληθώ με την υποκριτική. Με τρόμαζε η σύγκριση, αλλά και η αβεβαιότητα αυτής της δουλειάς. Είναι παράγοντες ανασταλτικοί. Οι γονείς μου αγκάλιασαν αμέσως την απόφασή μου».