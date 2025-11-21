Μαριάντα Πιερίδη: Τελείωνε η σεζόν και μας έδιναν δώρο ένα ταξίδι, τώρα σου λένε “μήπως να μην σε πληρώσω σήμερα;”

Στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», ο Φάνης Λαμπρόπουλος υποδέχτηκε τη Μαριάντα Πιερίδη και από το πρώτο λεπτό ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια συνάντηση με έντονο προσωπικό χρώμα.

«Η γυναίκα είδωλο για μένα. Από τις καλύτερες τραγουδίστριες που έχουν περάσει ποτέ. Ίσως η ομορφότερη. Άσε μην πεις κουβέντα», είπε ο παρουσιαστής, ενώ δεν δίστασε να σχολιάσει και το λουκ της: «Το μαλλί σου μην το αλλάξεις, είναι το καλύτερο μαλλί που είχες ποτέ».

Στο ερώτημα για την 10ετή απουσία της από τη νύχτα, ο παρουσιαστής αστειεύτηκε: «Μα είναι δυνατόν να μας παρατήσεις 10 χρόνια επειδή ήθελες να κάνεις παιδιά και οικογένεια;».

Με την Μαριάντα Πιερίδη να απαντά «Ποιος θα το μεγάλωνε, παιδί μου, τον Νικόλα; Εγώ είμαι, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Η μαμά μου πήρε σύνταξη πριν ένα μήνα. Τώρα θα πάρω ανάσα. Ό,τι κι αν έκανα, έπρεπε να είμαι εγώ και ο Νικόλας. Τώρα τελειώσαμε το δημοτικό. Είχα ένα πολύ ήσυχο, πολύ ευγενικό παιδί. Θέλει να γίνει μηχανικός πιλότος αεροσκαφών».

Η συζήτηση πέρασε γρήγορα στις ένδοξες εποχές της νύχτας. «Ξεκίνησα στο Απόλλων Παλλάς… Μετά Διογένης Παλλάς μαζί με τον Γιώργο Τσαλίκη, τον Αντώνη Ρέμο, τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Μιλάμε για το 1997. Τότε δουλεύουμε από τις 10 η ώρα το πρωί. Το παίρναμε σερί. 10 παραστάσεις τη μέρα, κοιμόμασταν στα καμαρίνια. Τα χρήματα που έβγαζα τότε λέγοντας δύο – τρία τραγούδια στην αρχή, τώρα τα βγάζουν τραγουδιστές με δισκογραφία. Αυτά μπορεί να τα έβγαζα επί πέντε την ημέρα. Τελείωνε η σεζόν και μας έλεγαν “έχετε ένα ταξίδι από εμάς στην τάδε χώρα”. Τώρα σου λένε: ‘Μήπως, επειδή χθες δεν πήγε καλά, να μην σε πληρώσω σήμερα;’», είπε η Μαριάντα Πιερίδη.