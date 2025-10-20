Μαρία Παναγοπούλου: Η ανάρτηση για τα πρώτα της γενέθλια χωρίς τον Κώστα Χαρδαβέλλα – “Εξαφανίζομαι εντελώς”

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε η δημοσιογράφος και συγγραφέας Μαρία Παναγοπούλου, με αφορμή τα γενέθλιά της αλλά και τη συμπλήρωση δέκα μηνών από τον θάνατο του πολυαγαπημένου της συζύγου, Κώστα Χαρδαβέλλα.

Η Μαρία Παναγοπούλου ανήρτησε μια φωτογραφία της και τη συνόδευσε γράφοντας: «Τους τελευταίους 10 μήνες νιώθω πολύ συχνά κακή φίλη. Δεν απαντώ σε κλήσεις και μηνύματα, αναβάλλω συνεχώς τις εξόδους για καφέ, είμαι τηλεγραφική στις συνομιλίες μου ή μιλάω για ανοησίες, από κάποιους ανθρώπους δε, εξαφανίζομαι εντελώς γιατί δεν έχω το κουράγιο ούτε τη φωνή τους να ακούσω.

Χθες, ημέρα των πρώτων γενεθλίων μου χωρίς τον Κώστα, παλιοί και νέοι φίλοι με συγκίνησαν πολύ με τη συμπεριφορά τους. Εγώ την αποκαλώ κατανόηση, εκείνοι την χαρακτηρίζουν “αγάπη”, χωρίς καν να γνωρίζονται μεταξύ τους.

Το να σου δίνουν οι άνθρωποι τον χώρο και τον χρόνο που χρειάζεσαι για τον εαυτό σου, παραμένοντας διακριτικά δίπλα σου, δεν είναι αυτονόητο. Όταν όμως συμβαίνει, είναι μαγικό. Σας ευχαριστώ (σας ευχαριστούμε)», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρία Παναγοπούλου.