Μαρία Ματσούκα: Όταν έμεινα έγκυος, έμαθα πολύ σύντομα ότι έχω διαβήτη κύησης και ότι κινδύνευα με προεκλαμψία

Την Μαρία Ματσούκα συνάντησε το πρωί της Πέμπτης η κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούργιου.

Μεταξύ άλλων, η γοητευτική συγγραφέας μίλησε για τον απαιτητικό ρόλο της μητέρας, αλλά και για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή και την καθημερινότητά της ο ερχομός του παιδιού της.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Ματσούκα εξομολογήθηκε αρχικά πως “από τη στιγμή που έμεινα έγκυος και μετά που γέννησα, το πιο σημαντικό και η προτεραιότητα σε όλα είναι ότι είμαι μαμά. Οφείλω να περνάω χρόνο με το παιδί μου, αυτή είναι και αυτή θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα σε μια γυναίκα που ‘χει γίνει μαμά. Έτσι πρέπει”.

“Θεωρώ ότι όταν γίνεσαι μαμά, πρέπει να βάζεις την παλιά ζωή που είχες σε δεύτερη μοίρα. Δεν μπορείς κάθε μέρα να πηγαίνεις βόλτες με τους φίλους σου, καφέδες, γυμναστήρια, κοινωνικές υποχρεώσεις. Δεν γίνεται αυτό. Δεν έχει ανάγκη ούτε τη γιαγιά του ούτε ενδεχομένως να είναι με μια νταντά”.

“Όταν έμεινα έγκυος, έμαθα πολύ σύντομα ότι έχω διαβήτη κύησης και ότι κινδύνευα με προεκλαμψία. Κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο. Άρα, από εκείνη την ημέρα, έγινα στρατιώτης. Πρόσεχα πολύ τη διατροφή μου και περπατούσα πάρα πολύ” συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαρία Ματσούκα στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο μαγκαζίνο της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha.

Μαρία Ματσούκα

