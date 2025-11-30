MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: Στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση

|
THESTIVAL TEAM

Λίγες εβδομάδες πριν την ομορφότερη χριστιανική γιορτή του χρόνου, η Μαρία Κορινθίου και ο σύντροφός της, Γιώργος Καραθανάσης αποφάσισαν να μπουν στο mood των Χριστουγέννων.

Το ερωτευμένο ζευγάρι στόλισε μαζί ένα εντυπωσιακό δέντρο με λευκές λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε χιόνι, πολλά φωτάκια και γιρλάντες. Μάλιστα, η Μαρία Κορινθίου και ο σύντροφός της τοποθέτησαν και ένα στολίδι με τον Grinch που είναι ο κυνικός και κακότροπος αντιήρωας του κλασικού χριστουγεννιάτικου παιδικού βιβλίου του Dr. Seuss, «Πώς ο Grinch έκλεψε τα Χριστούγεννα».

Τη φωτογραφία με το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους μοιράστηκε πρώτος ο Γιώργος Καραθανάσης στο Instagram το βράδυ του Σαββάτου (30.11.2025) και στη συνέχεια το αναδημοσίευσε και η Μαρία Κορινθίου. Φέτος είναι τα πρώτα Χριστούγεννα που θα περάσει μαζί το ερωτευμένο ζευγάρι.

«Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Είμαι καλά και μόνη μου, αλλά μια άλλη πύρινη μπάλα.. είναι φωτιά. Αυτός που έχω απέναντί μου να είναι πιο δυνατός από μένα, να είναι έτσι όπως εγώ το έχω στο δικό μου μυαλό, στις δικές μου απαιτήσεις, να είναι αρσενικό. Να με αφήνει να τραβάω μέσα την δική μου αρσενική πλευρά. Τους μηχανισμούς του χώρου μας τους ξέρει αλλά δεν είναι του entertainment», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Μαρία Κορινθίου για τον νέο της σύντροφο.

Μαρία Κοεινθίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

IRIS: Υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις από αύριο – Τι ισχύει με τα πρόστιμα και τα όρια συναλλαγών

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Οι εργαζόμενοι και οι αγρότες γνωρίζουν ποιος έχει την ευθύνη

ΚΑΙΡΟΣ 6 ώρες πριν

Έρχεται νέα κακοκαιρία από την Τετάρτη: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Στο επίκεντρο Βόρεια και Δυτική Ελλάδα

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ιράν: Οι αρχές αναστέλλουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλο φράγμα εξαιτίας της ξηρασίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Αυτοψίες σε κατολισθαίνουσες περιοχές στα Τζουμέρκα – Συστάσεις – Τι αναφέρει η ΕΑΓΜΕ για την περιοχή