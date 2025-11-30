Μαρία Κορινθίου: Στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση

Λίγες εβδομάδες πριν την ομορφότερη χριστιανική γιορτή του χρόνου, η Μαρία Κορινθίου και ο σύντροφός της, Γιώργος Καραθανάσης αποφάσισαν να μπουν στο mood των Χριστουγέννων.

Το ερωτευμένο ζευγάρι στόλισε μαζί ένα εντυπωσιακό δέντρο με λευκές λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε χιόνι, πολλά φωτάκια και γιρλάντες. Μάλιστα, η Μαρία Κορινθίου και ο σύντροφός της τοποθέτησαν και ένα στολίδι με τον Grinch που είναι ο κυνικός και κακότροπος αντιήρωας του κλασικού χριστουγεννιάτικου παιδικού βιβλίου του Dr. Seuss, «Πώς ο Grinch έκλεψε τα Χριστούγεννα».

Τη φωτογραφία με το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους μοιράστηκε πρώτος ο Γιώργος Καραθανάσης στο Instagram το βράδυ του Σαββάτου (30.11.2025) και στη συνέχεια το αναδημοσίευσε και η Μαρία Κορινθίου. Φέτος είναι τα πρώτα Χριστούγεννα που θα περάσει μαζί το ερωτευμένο ζευγάρι.

«Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Είμαι καλά και μόνη μου, αλλά μια άλλη πύρινη μπάλα.. είναι φωτιά. Αυτός που έχω απέναντί μου να είναι πιο δυνατός από μένα, να είναι έτσι όπως εγώ το έχω στο δικό μου μυαλό, στις δικές μου απαιτήσεις, να είναι αρσενικό. Να με αφήνει να τραβάω μέσα την δική μου αρσενική πλευρά. Τους μηχανισμούς του χώρου μας τους ξέρει αλλά δεν είναι του entertainment», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Μαρία Κορινθίου για τον νέο της σύντροφο.