Μαρία Ένεζλη: Δεν ήταν εύκολη απόφαση μετά από 16 χρόνια, είχα πολλή στεναχώρια και πικρία

Η Μαρία Ένεζλη παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, Super Κατερίνα και τη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου το πρωινό της Τετάρτης στον Alpha. Μέσα σε όλα, δε, η όμορφη παρουσιάστρια αναφέρθηκε αφενός στην ολοκλήρωση της ραδιοφωνικής της συνεργασία με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και αφετέρου στις αλλαγές που έφερε στην καθημερινότητα της ο ερχομός του γιου της.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το επαγγελματικό της διαζύγιο με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο στο ραδιόφωνο, η Μαρία Ένεζλη εξομολογήθηκε πως “μετά από 16 χρόνια και με όλα αυτά που μεσολάβησαν, δεν γίνεται να είναι εύκολη η απόφαση. Και δύσκολη ήταν και στεναχώρια πολλή είχα και πικρία είχα. Πικρία γιατί δεν περίμενα να φύγω”.

“Δεν θέλω όμως να μιλήσω παραπάνω γι’ αυτό. Το ‘χω αφήσει πίσω. Ό,τι γίνεται γενικά, σε δουλειά και σε προσωπικές σχέσεις, έχω μάθει να τα ξεδιαλύνω. Με τα άτομα, με τις καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί, με όποιον είναι. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο”.

“Η ζωή μου με τον γιο μου είναι τελείως διαφορετική! Έχουν έρθει τα πάνω κάτω, έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες και θα μπορούσα να πω πως υπάρχει αρκετή κούραση. Όση κούραση όμως κι αν έχω, όταν βλέπω αυτά τα ματάκια και αυτό το προσωπάκι, τα ξεχνάω όλα” εκμυστηρεύτηκε, παράλληλα, η Μαρία Ένεζλη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στον Alpha.