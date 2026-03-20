Λίτσα Λαζαρίδη για Αγγελική Ηλιάδη: Παίζει το παιχνίδι της στο νεκρό σώμα του αδελφού μου

THESTIVAL TEAM

Η Λίτσα Λαζαρίδη παρενέβη τηλεφωνικά στην εκπομπή Buongiorno και εξέφρασε τη θέση της απέναντι στην Αγγελική Ηλιάδη, υποστηρίζοντας ότι γίνεται εκμετάλλευση του ονόματος του αδελφού της, Μπάμπη Λαζαρίδη, για λόγους δημοσιότητας, γεγονός που –όπως ανέφερε– προσβάλλει τη μνήμη του.

«Έβαλε το όνομα του αδερφού μου για διαφημιστικούς λόγους, για δικούς της σκοπούς. Με αυτά τα ψέματα και τις χυδαιότητες που είπε. Για να προσβάλει τη μνήμη του. Εγώ δεν σταματάω. Αν ήταν να προστατεύσει τις γυναίκες όπως λέει, έτσι; Τον παραλίγο βιαστή της που ξέρω και ποιος είναι εγώ… Ξέρω. Και ζει στη Θεσσαλονίκη.

Γιατί δεν τον καταγγέλλει να προστατεύσει τις γυναίκες; Γιατί; Γιατί εκεί δεν θα υπάρξει τέτοια διαφήμιση. Δεν θα υπάρξει. Ενώ σε νεκρό σώμα του αδερφού μου, πουλάει, πουλάει! Πουλάει ακόμα και νεκρός; Παίζει το παιχνίδι της. Αναφέρθηκε στο όνομα του αδερφού μου και είναι νεκρός. Σεβασμός. Σεβασμός στον νεκρό αδερφό μου.

26 Δεκεμβρίου ξέθαψα τον αδερφό μου και έθαψα τον πατέρα μου. Ξέρει ότι η μαμά μου έχει εγκεφαλικό. Άρα το κάνεις σκόπιμα. Να συνεχίζει να μας πονάει μετά από τόσα χρόνια. Και να τραυματίζει και τον Βασίλη, τον ανιψιό μου, που τώρα είναι μεγάλο παιδί. Ένιωσε δυνατός…

Τέλος, δεν μπορώ γεια σου να δηλαδή να ταράζουν συνέχεια την μνήμη του αδερφού μου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να προσβάλει τη συνέχεια ή μνήμη του, δεν γίνεται αυτό το πράγμα», είπε η Λίτσα Λαζαρίδη.

Λίτσα Λαζαρίδη

