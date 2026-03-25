MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Λευτέρης Πανταζής: Και οι δυο κάναμε υποχωρήσεις για να τα ξαναβρούμε με την Κόνι

|
THESTIVAL TEAM

Viral έγινε τις προηγούμενες ημέρες στα social media το βίντεο όπου ο Λευτέρης Πανταζής τραγουδά μπροστά στην Κόνι Μεταξά το νέο του κομμάτι με τίτλο “Κόρη Μου”, το οποίο είναι φυσικά εμπνευσμένο από την ίδια.

Εκείνη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της ξεσπώντας σε δάκρυα, με όλους να σχολιάζουν το τρυφερό στιγμιότυπο πατέρα-κόρης με αγάπη.

Ο Λευτέρης Πανταζής έκανε δηλώσεις στην εκπομπή Happy Day, με αφορμή αυτή την όμορφη οικογενειακή συνάντηση, όπου παραδέχθηκε πως η “ειρήνη” ανάμεσά τους προήλθε μετά από δυσκολίες και αμοιβαίες υποχωρήσεις.

«Όταν γύριζα από τη δουλειά, πήγαινα στην κούνια της Κόνι και της τραγουδούσα. Έβλεπα αν αναπνέει σωστά και τέτοια. Σήμερα τα ξαναβρήκαμε μετά από ένα διάστημα που οι σχέσεις μας ήταν δύσκολες», ανέφερε ο τραγουδιστής στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

«Και οι δυο κάναμε υποχώρηση για να τα ξαναβρούμε. Η Κόνι μου ζήτησε βοήθεια και της την έδωσα απλόχερα. Να κάνει ό,τι θέλει, να κάνει τις επιλογές της και εμείς θα είμαστε εκεί σαν φρουροί», τόνισε ο Λευτέρης Πανταζής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Η παράσταση “Γέρμα (η ανεκπλήρωτη)” του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα έρχεται στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ιωάννινα: Συνελήφθη ανήλικος με σουγιά έξω από το σχολείο του

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 21 ώρες πριν

“Λατρευτική Εβδομάδα 2026”: Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το Πάσχα μέσα από τη λατρεία, τη μουσική και την παράδοση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Νίκη: Η προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη βενζίνη θα έδινε ουσιαστικά μεγαλύτερη ανάσα σε όλους τους πολίτες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Καλαμαριά: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Κατερίνα Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη “χτυπά” τους επαγγελματίες των ταξί για να εξυπηρετήσει συμφέροντα εταιρειών