Λευτέρης Πανταζής: Και οι δυο κάναμε υποχωρήσεις για να τα ξαναβρούμε με την Κόνι

Viral έγινε τις προηγούμενες ημέρες στα social media το βίντεο όπου ο Λευτέρης Πανταζής τραγουδά μπροστά στην Κόνι Μεταξά το νέο του κομμάτι με τίτλο “Κόρη Μου”, το οποίο είναι φυσικά εμπνευσμένο από την ίδια.

Εκείνη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της ξεσπώντας σε δάκρυα, με όλους να σχολιάζουν το τρυφερό στιγμιότυπο πατέρα-κόρης με αγάπη.

Ο Λευτέρης Πανταζής έκανε δηλώσεις στην εκπομπή Happy Day, με αφορμή αυτή την όμορφη οικογενειακή συνάντηση, όπου παραδέχθηκε πως η “ειρήνη” ανάμεσά τους προήλθε μετά από δυσκολίες και αμοιβαίες υποχωρήσεις.

«Όταν γύριζα από τη δουλειά, πήγαινα στην κούνια της Κόνι και της τραγουδούσα. Έβλεπα αν αναπνέει σωστά και τέτοια. Σήμερα τα ξαναβρήκαμε μετά από ένα διάστημα που οι σχέσεις μας ήταν δύσκολες», ανέφερε ο τραγουδιστής στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

«Και οι δυο κάναμε υποχώρηση για να τα ξαναβρούμε. Η Κόνι μου ζήτησε βοήθεια και της την έδωσα απλόχερα. Να κάνει ό,τι θέλει, να κάνει τις επιλογές της και εμείς θα είμαστε εκεί σαν φρουροί», τόνισε ο Λευτέρης Πανταζής.