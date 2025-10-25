Λάουρα Νάργες για Χρήστο Σαντοκάι: Ερχόμενος από την Αλβανία βίωσε ρατσισμό, “σήκω και φύγε” του έλεγαν με κλωτσιές

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε η Λάουρα Νάργες, αυτή την εβδομάδα, στη Νάνσυ Παραδεισανού και το vidcast που παρουσιάζει στο Youtube.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, η όμορφη παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον ρατσισμό που βίωσε από πολύ μικρή ηλικία ο σύζυγος της, Χρήστος Σαντικάι ερχόμενος από την Αλβανία στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, η Λάουρα Νάργες σημείωσε χαρακτηριστικά πως “δεν είχε καμία σχέση ό,τι βίωσα εγώ και ό,τι βίωσε ο Χρήστος. Ερχόμενος από την Αλβανία, σύμφωνα με όσα μου περιέγραψε ο ίδιος και η μητέρα τους, όπως και οι κοντινοί του παιδικοί του φίλοι, ο Χρήστος βίωσε έναν ρατσισμό του τύπου “τι θέλεις εσύ, Αλβανέ, εδώ;” ενώ ήρθε δύο χρονών. Ουσιαστικά εδώ μεγάλωσε, όλα εδώ τα έκανε”.

“Ξέρει πολύ καλύτερα Ελληνικά από εμένα! Μάλιστα, πολλές φορές τον ρωτάω πως θα πω κάτι. Τεσσάρων χρονών ήρθε στην Αθήνα, γιατί ήταν πρώτα στο Κιάτο. Έχει δεχθεί κυριολεκτικά κλωτσιές στο γόνατο λέγοντας “τι θες Αλβανέ εδώ; Σήκω φύγε”. Ενώ είναι εξαιρετικά ταγμένος στην κοινωνία”.

“Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ο Χρήστος, όμως, το παίρνει με πολλή κατανόηση και πολύ χαλαρά” συμπλήρωσε, ακόμα, η Λάουρα Νάργες στη νέα διαδικτυακή της συνέντευξη.