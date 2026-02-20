MENOY

Λάκης Γαβαλάς: Δεν πειράζει που δεν άρεσε σε κάποιους το J2US, και εμάς δεν μας αρέσουν αυτοί που γράφουν τα σχόλια

THESTIVAL TEAM

Σε όλους όσοι έκριναν αρνητικά το «J2US» απάντησε ο Λάκης Γαβαλάς, τονίζοντας πως δεν τον αφορούν τα πρόσωπα, που δεν σχολίασαν θετικά την πρεμιέρα του μουσικού σόου.

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, το «Just The 2 of Us» επέστρεψε μετά από σχεδόν δύο χρόνια απουσίας από την ελληνική τηλεόραση και ανάμεσα στα 12 ζευγάρια, που διαγωνίζονται, είναι ο Λάκης Γαβαλάς και η Σάγια.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο σχεδιαστής μόδας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, χαρακτήρισε την πρεμιέρα ως «λίγο πρόχειρη» και απάντησε για τα αρνητικά σχόλια: «Δεν μας πειράζει που δεν άρεσε σε κάποιους το “J2US”, και εμάς δεν μας αρέσουν αυτοί που τα γράφουν, αλλά δεν λέμε τίποτα οι έρημοι και δεν τους βλέπουμε προσωπικά. Σας είπα ότι ήταν λίγο πρόχειρο».

