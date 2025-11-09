MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης για βεντέτες στην Κρήτη: Από μικρός βλέπω τα οικόπεδα να είναι εκεί και οι άνθρωποι στον τάφο

|
THESTIVAL TEAM

Ο Κώστας Αποστολάκης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο» και τη Μαρία Κοκολάκη. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τις βεντέτες στην Κρήτη, με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια.

«Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Ο καθένας στη ζωή του βλέπει αυτό που θέλει να δει», είπε αρχικά ο Κώστας Αποστολάκης.

Ο Κώστας Αποστολάκης είπε στη συνέχεια: «Το χωριό μου είναι κοντά στα Βορίζια. Οι βεντέτες έχουν να κάνουν και με άλλους εμπλεκόμενους. Δεν σκέφτονται τα παιδιά; Γιατί να μην πηγαίνουν σχολείο μία εβδομάδα;

Αυτά γίνονται συνέχεια τέτοια πράγματα στην Κρήτη. Από μικρός το βλέπω, τα οικόπεδα να είναι εκεί και οι άνθρωποι στον τάφο. Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνει… ένα μέτρο χώμα».

Ο Κώστας Αποστολάκης συμπλήρωσε: «Δεν είναι όλη η Κρήτη έτσι, οι Κρητικοί είναι πολύ φιλόξενοι. Στην Κρήτη το Κτηματολόγιο είναι χάλια, βατερλώ. Σασμός μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο, με τον γάμο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Λαβρόφ: Η Ρωσία προετοιμάζει προτάσεις για πιθανή πυρηνική δοκιμή

MEDIA NEWS 15 ώρες πριν

Γερμανού κατά Μουτίδου: “Ο όρος οικοδέσποινα εμπεριέχει και την έννοια της φιλοξενίας, οφείλεις να φιλοξενείς με ευγένεια”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

Επίδομα γέννησης έως €3.000: Δήμοι στην Ελλάδα θα ξεκινήσουν τη χορήγηση

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Γαλλία: Τρεις γυναίκες κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν “τζιχαντιστική επίθεση” στο Παρίσι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Έβρος: Χειροπέδες σε τρεις διακινητές μεταναστών μέσα σε μια μέρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Χριστοδουλίδης: Η Ελλάδα ήταν και παραμένει ο πιο σταθερός και ανιδιοτελής σύμμαχος της Κυπριακής Δημοκρατίας