Κώστας Αποστολάκης για βεντέτες στην Κρήτη: Από μικρός βλέπω τα οικόπεδα να είναι εκεί και οι άνθρωποι στον τάφο

Ο Κώστας Αποστολάκης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο» και τη Μαρία Κοκολάκη. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τις βεντέτες στην Κρήτη, με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια.

«Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Ο καθένας στη ζωή του βλέπει αυτό που θέλει να δει», είπε αρχικά ο Κώστας Αποστολάκης.

Ο Κώστας Αποστολάκης είπε στη συνέχεια: «Το χωριό μου είναι κοντά στα Βορίζια. Οι βεντέτες έχουν να κάνουν και με άλλους εμπλεκόμενους. Δεν σκέφτονται τα παιδιά; Γιατί να μην πηγαίνουν σχολείο μία εβδομάδα;

Αυτά γίνονται συνέχεια τέτοια πράγματα στην Κρήτη. Από μικρός το βλέπω, τα οικόπεδα να είναι εκεί και οι άνθρωποι στον τάφο. Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνει… ένα μέτρο χώμα».

Ο Κώστας Αποστολάκης συμπλήρωσε: «Δεν είναι όλη η Κρήτη έτσι, οι Κρητικοί είναι πολύ φιλόξενοι. Στην Κρήτη το Κτηματολόγιο είναι χάλια, βατερλώ. Σασμός μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο, με τον γάμο».