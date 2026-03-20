Κωνσταντίνος Βασάλος: Είμαι πολύ κοινωνικός οπότε έχω και φίλες, απλά πρέπει να είναι όλες άσχημες

Κοινωνικός δήλωσε πως είναι ο Κωνσταντίνος Βασάλος, σημειώνοντας πως έχει γυναίκες φίλες, όμως επισήμανε με μία δόση χιούμορ πως πρέπει να είναι όλες «άσχημες».

Ο πρώην παίκτης του Survivor συζητώντας με τον Φάνη Λαμπρόπουλο στη νέα του εκπομπή «Θέλει λάδι» στο κανάλι του στο Youtube, ρωτήθηκε εάν πιστεύει στη φιλία μεταξύ αντρών και γυναικών και ανέφερε πως όποια απάντηση και να έδινε θα χρησιμοποιούνταν εναντίον του στην πραγματικότητα.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος είπε χαρακτηριστικά: «Εμένα δεν με συμφέρει να απαντήσω (αν πιστεύω στη φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκας), γιατί έχω πάρα πολλές φίλες γυναίκες και μετά αν πω κάτι, θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μου» και έπειτα με χιούμορ πρόσθεσε: «Είμαι πολύ κοινωνικός οπότε έχω και φίλες, απλά πρέπει να είναι όλες άσχημες».

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο Κωνσταντίνος Βασάλος αναφέρθηκε και στον τύπο γυναίκας που τον ελκύει, εξηγώντας πως του αρέσει να βλέπει ότι μία κοπέλα γυμνάζεται: «Μου αρέσουν τα γυμνασμένα γυναικεία σώματα. Δεν έχω συγκεκριμένο τύπο. Με κολακεύει να βλέπω γυμνασμένο σώμα σε μία κοπέλα, γιατί λέω “κοίτα, η κοπέλα έχει επενδύσει πάρα πολύ στον εαυτό της και έχει επενδύσει πολύ χρόνο για να φτάσει σ’ αυτό το αποτέλεσμα”. Οπότε αυτό εμένα με ελκύει και με ενθουσιάζει».

