Κωνσταντίνος Αργυρός: Το βίντεο με γνωστή ξένη influencer στους δρόμους του Μανχάταν

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες ο Κωνσταντίνος Αργυρός, για την προγραμματισμένη συναυλία του στο Barclays Center.

Μέσα από τις live του εμφανίσεις, ο τραγουδιστής έχει κερδίσει πολλούς θαυμαστές και πλέον αναγνωρίζεται ως διεθνής καλλιτέχνης.

Απολαμβάνοντας τη διαμονή του στη Νέα Υόρκη, ο τραγουδιστής, βγήκε να εξερευνήσει την πόλη και εκεί συνάντησε μια διάσημη ξένη Tik Toker, η οποία τον σταμάτησε για να του κάνει κάποιες προσωπικές ερωτήσεις.

Στο βίντεο που ανέβηκε στον λογαριασμό της judijupiter στο TikTok, ο τραγουδιστής αρχικά συστήνεται στο κοινό και αποκαλύπτει το Instagram του.

Με χιούμορ, συμβουλεύει την TikToker να προτιμήσει τσίπουρο αντί για ούζο την επόμενη φορά που θα επισκεφθεί την Ελλάδα.

Τέλος, όταν η influencer του ζήτησε να τραγουδήσει κάτι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέλεξε το τραγούδι «Αθήνα μου».

