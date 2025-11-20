MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Το βίντεο με γνωστή ξένη influencer στους δρόμους του Μανχάταν

|
pmantzar

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες ο Κωνσταντίνος Αργυρός, για την προγραμματισμένη συναυλία του στο Barclays Center.

Μέσα από τις live του εμφανίσεις, ο τραγουδιστής έχει κερδίσει πολλούς θαυμαστές και πλέον αναγνωρίζεται ως διεθνής καλλιτέχνης.

Απολαμβάνοντας τη διαμονή του στη Νέα Υόρκη, ο τραγουδιστής, βγήκε να εξερευνήσει την πόλη και εκεί συνάντησε μια διάσημη ξένη Tik Toker, η οποία τον σταμάτησε για να του κάνει κάποιες προσωπικές ερωτήσεις.

Στο βίντεο που ανέβηκε στον λογαριασμό της judijupiter στο TikTok, ο τραγουδιστής αρχικά συστήνεται στο κοινό και αποκαλύπτει το Instagram του.

Με χιούμορ, συμβουλεύει την TikToker να προτιμήσει τσίπουρο αντί για ούζο την επόμενη φορά που θα επισκεφθεί την Ελλάδα.

Τέλος, όταν η influencer του ζήτησε να τραγουδήσει κάτι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέλεξε το τραγούδι «Αθήνα μου».

Πηγή: tlife.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Αφέθηκε ελεύθερη η Δήμητρα Ματσούκα – Αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Προφυλακίστηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι – Αρνούνται τις κατηγορίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 λεπτά πριν

Υδροπονικό εργαστήρι κάνναβης στο Αγρίνιο – Είχαν κάνει το σπίτι… φυτώριο

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Άννα Παντζέλη: Δούλεψα ως καθαρίστρια, είχα στο μυαλό μου αυτό που μου είπε η μαμά μου “μη γίνω πόρνη και έμπορος ναρκωτικών”

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Η Cynthia Erivo αποκαλύπτει πως ο πατέρας της την εγκατέλειψε σε σταθμό τρένου όταν ήταν 16 ετών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Τρίκαλα: Φωταγωγήθηκε το υψηλότερο φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της χώρας – Δείτε φωτο