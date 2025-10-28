Κωνσταντίνος Αργυρός: Αποθεώθηκε στην Αυστραλία! Ο κόσμος φώναζε ρυθμικά το όνομά του – Δείτε βίντεο

Η καλλιτεχνική πορεία του Κωνσταντίνου Αργυρού είναι γεμάτη επιτυχίες, στιγμές συγκίνησης και μοναδικά συναισθήματα. Ωστόσο, αυτό που βίωσε το βράδυ της Κυριακής 26 Οκτωβρίου στην Όπερα του Σίδνεϊ, ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής πραγματοποιεί αυτό το διάστημα την περιοδεία του στην Αυστραλία, έχοντας στο πλευρό του την Klavdia. Ήδη έχει μαγέψει το κοινό σε τρεις πόλεις, την Αδελαΐδα, τη Μελβούρνη (όπου τραγούδησε για δύο συνεχόμενες βραδιές) και, πιο πρόσφατα, το Σίδνεϊ.

Η συναυλία του στην εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ αποτέλεσε μια αξέχαστη εμπειρία. Ο χώρος γέμισε ασφυκτικά από θαυμαστές που τον αποθέωσαν με ενθουσιασμό και συγκίνηση. Ο ίδιος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, όταν το κοινό άρχισε να φωνάζει το όνομά του.

Το βίντεο από την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού

Πηγή: tlife