Κωνσταντίνα για Νότη Σφακιανάκη: Έλεγαν ότι με έριξε στη συνεργασία μας και στενοχωριόμουν

Η Κωνσταντίνα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Καλημέρα είπαμε;” και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρκά, όπως είδαμε το πρωινό της Κυριακής στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε αφενός στην εκπροσώπηση της Ελλάδας με τον Ακύλα στην Eurovision 2026 και αφετέρου στη συνεργασία που είχε με τον Νότη Σφακιανάκη η οποία ήταν και από τις τελευταίες της σε μεγάλη πίστα.

Πιο συγκεκριμένα, η Κωνσταντίνα σημείωσε χαρακτηριστικά πως “προτιμούσα το τραγούδι του Good Job Nicky για να πάει στην Eurovision, τον οποίο τον ξέρω σαν Νικόλα γιατί ήταν συμμαθητής με την κόρη μου στο δημοτικό. Μου άρεσε αυτό. Και το κομμάτι του Ακύλα έχει όμως έναν χαρακτήρα, όπως και το παιδί αυτό έχει μια προσωπικότητα που πιστεύω ότι αρμόζει στην Eurovision έτσι όπως έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Γιατί είναι δεν είναι μόνο το τραγούδι αλλά είναι και το θέαμα και το τι παρουσιάζεις σαν εικόνα γενικά”.

“Αντιμετώπισα δυσκολίες στην καλλιτεχνική μου πορεία, ακόμα και πριν κάνω δισκογραφία. Με τον Νότη (σ.σ. Σφακιανάκη) έγινε όμως κάτι άλλο, τώρα, τι να λέμε; Έγραφαν πολλά περιοδικά και το έλεγαν ότι “η συμμετοχή της Κωνσταντίνας ήταν πάρα πολύ μικρή, την έριξε ο Νότης” και όλα αυτά. Η συμφωνία είχε τηρηθεί, είχαμε βρει την ώρα που θα έκανα και γω το πρόγραμμα μου, απλά αφού ξεκινήσαμε και μετά ακυρώθηκε ένα μέρος από το πρόγραμμα που κάναμε ντουέτα. Που ήταν και το φινάλε”.

“Ο Νότης είπε “δεν θυμάμαι τα λόγια, δεν κάνω, δεν ράνω” και δεν ξέρω τι αλλά δεν ήθελα να δημιουργήσω κανένα πρόβλημα. Αυτό έπαιξε τον ρόλο του γιατί φάνηκε μετά ότι η συμμετοχή μου ήταν πάρα πολύ μικρή, αυτά όμως συμβαίνουν, δεν πειράζει. Εγώ στενοχωριόμουν που έγραφαν ότι με έριξε, δεν πειράζει” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Κωνσταντίνα στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.