Κέλλυ Κελεκίδου: Συγκινεί η ανάρτηση για τον θάνατο του κουμπάρου της

THESTIVAL TEAM

Μια μεγάλη απώλεια βιώνουν ο Νίκος Κουρκούλης και η Κέλλυ Κελεκίδου.

Όπως ενημέρωσε το πρωί της Πέμπτης, 5 Μαρτίου, ο γνωστός τραγουδιστής, έφυγε από τη ζωή ο κουμπάρος τους.

«Καλό ταξίδι, κουμπάρε. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι», έγραψε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κουρκούλης στα social media.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν θέλησε να κάνει γνωστή την αιτία θανάτου του.

Λίγες ώρες αργότερα, η Κέλλυ Κελεκίδου έκανε και εκείνη μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για τον θάνατο του κουμπάρου της.

«Καλό Παράδεισο, κουμπάρε», έγραψε η Κέλλυ Κελεκίδου στην εικόνα.

Κέλλυ Κελεκίδου

