Κατερίνα Πλουμιδάκη: Έκανα την 21η επέμβαση, είμαστε στα μέσα της διαδρομής με τα χειρουργεία

Στο 21ο χειρουργείο προχώρησε η Κατερίνα Πλουμιδάκη για να αποκαταστήσει την εικόνα της μετά την αποτυχημένη επανορθωτική επέμβαση που είχε κάνει στα χείλη της πριν από μερικά χρόνια.

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας ανέφερε πως βρίσκεται στα μισά της διαδρομής, χωρίς όμως να γνωρίζει με σαφήνεια πότε θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των επεμβάσεων. Κάθε χειρουργείο, όπως τόνισε, σημαίνει βελτίωση της κατάστασής της.

Μιλώντας για το νέο χειρουργείο που πραγματοποίησε, η Κατερίνα Πλουμιδάκη εξήγησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου: «Έκανα την 21η επέμβαση. Πήραν λίπος από τον γοφό για τη συγκεκριμένη επέμβαση. Κάθε ενάμιση μήνα, παίρνουν λίπος από τον γλουτό, το φυγοκεντρούν και βάζουν τα βλαστοκύτταρα στο χείλος ώστε να αντικαταστήσουν τον ουλώδη ιστό που έχω από εδώ ως εδώ, με υγιή ιστό που έχω στους γοφούς μου. Έτσι, σιγά σιγά θα φύγει ο ουλώδης ιστός για να μπορέσω να έχω άνοιγμα στόματος».

Η συγγραφέας διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει ακόμα με ακρίβεια σε πόσα χειρουργεία θα χρειαστεί να υποβληθεί. «Προσπαθεί ο γιατρός να κατεβάσει τον μυ προς τα κάτω. Δεν ξέρω ακόμα πόσες επεμβάσεις θα κάνω. Την προηγούμενη φορά, ο γιατρός μου είπε ότι είμαστε στα μέσα της διαδρομής με τα χειρουργεία. Χωρίς να σημαίνει αυτό, τα 40 χειρουργεία. Όσο περισσότερα χειρουργεία κάνουμε, τόσο πιο γρήγορη είναι η πρόοδος», πρόσθεσε.

Όσον αφορά στην ψυχολογική της κατάσταση, η Κατερίνα Πλουμιδάκη επισήμανε: «Καλά είμαι γιατί πήγε καλά αυτό το χειρουργείο. Οπότε κάθε φορά μετά τον χειρουργείο, είμαι μια χαρά. Πάντα έχω το άγχος πριν. Από την άλλη, ενώ είμαι αγχωμένη, μέχρι την ώρα που θα μπω στο ιατρείο δεν το σκέφτομαι. Περνάω διάφορες διακυμάνσεις, αλλά κοιτάω να τις περνάω με όση χαρά γίνεται γιατί έχω μέλλον μπροστά μου και γιατί ενδιάμεσα προσπαθώ να ζω».