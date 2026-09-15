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Κατερίνα Λιόλιου για Γιώργο Μαζωνάκη: Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα, μας έχεις κάνει κομμάτια

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THESTIVAL TEAM

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Με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Λιόλιου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια.

Η γνωστή τραγουδίστρια, μάλιστα, βρέθηκε στη λαϊκή αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, τονίζοντας πως ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει τον χαμό του.

«Γιώργο, ήρθα στην αγρυπνία να σε αποχαιρετήσω και δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα και δεν το πιστεύω ακόμα. Ο χαμός σου τεράστιος. Μας έχεις κάνει κομμάτια. Αντίο», έγραψε η Κατερίνα Λιόλιου στην ανάρτησή της.

Κατερίνα Λιόλιου

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