Κατερίνα Λάσπα: Δεν βρίσκω το λόγο ύπαρξης των πρωινών εκπομπών

THESTIVAL TEAM

Της λείπει η τηλεόραση, αλλά όχι να επιστρέψει με μία πρωινή εκπομπή – ο λόγος για την Κατερίνα Λάσπα η οποία μίλησε στις κάμερες στην επίσημη πρεμιέρα του μιούζικαλ Annie το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στις δηλώσεις της η Κατερίνα Λάσπα αναφέρθηκε στις πρωινές εκπομπές αλλά και στη συνεργασία με την ΕΡΤ που δεν ευδοκίμησε για ακόμη μια φορά.

«Μου λείπει η τηλεόραση, ναι. Πολλά συζητιούνται, άλλα γίνονται και άλλα δεν γίνονται. Όχι πρωινό όμως. Κάνουν πολύ καλή δουλειά τα παιδιά στα πρωινά αλλά ως επαγγελματίας και τηλεθεάτρια δεν βρίσκω πολύ μεγάλο λόγο ύπαρξης αυτών των εκπομπών, ξέροντας τις μερίδες τηλεθέασης, το ποιος βλέπει κτλ», απαντά η Κατερίνα Λάσπα.

«Κρατάω μια μικρή στεναχώρια με την ΕΡΤ που για τρίτη σεζόν δεν πραγματοποιήθηκε η συνεργασία μας. Έχω μάθει στη ζωή μου ότι δεν μου δόθηκε ποτέ περίοδος χάριτος. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω με την ΕΡΤ, έχει εκπομπές με 2-3% ή 0,1%», σχολιάζει η παρουσιάστρια για τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης της Δημόσιας Τηλεόρασης.

«Έχω 3 “καμένα” συμβόλαια. Δύο με ιδιωτικά κανάλια και μία με την ΕΡΤ. Δεν μπορώ άλλα δικαστήρια, δεν βγάζεις άκρη», αποκάλυψε σε άλλο σημείο η Κατερίνα Λάσπα.

