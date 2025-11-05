MENOY

Κατερίνα Καινούργιου: Στόλισε ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο – “Έγινε με πολλή, πολλή αγάπη”

THESTIVAL TEAM

Στην πιο όμορφη φάση της ζωής της βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία ανυπομονεί τόσο πολύ να έρθουν τα Χριστούγεννα που αποφάσισε να στολίσει από σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου το σπίτι της.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, η οποία σύμφωνα με το TLIFE διανύει την πρώτη της εγκυμοσύνη, κάθισε το αποψινό απόγευμα στο σπίτι της και στόλισε για τα Χριστούγεννα, τα οποία έρχονται 49 ημέρες ακριβώς!

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε φωτογραφίες στα social media από την προετοιμασία του χριστουγεννιάτικου στολισμού, ενώ το βράδυ της Τετάρτης δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο και μας έδειξε το εντυπωσιακό δέντρο που στόλισε στο διαμέρισμα που μένει με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

«Και του χρόνου με υγεία» έγραψε η παρουσιάστρια στα social media, αναφέροντας φυσικά ονομαστικά τον αγαπημένο της αλλά και τη σκυλίτσα τους.

