Κατερίνα Καινούργιου: Η ευχή του Παναγιώτη Κουτσουμπή για την γιορτή της – Η τρυφερή φωτογραφία του ζευγαριού

Σήμερα Τρίτη 25 Νοεμβρίου η Κατερίνα Καινούργιου έχει την ονομαστική γιορτή της και από το πρωί έχει δεχτεί τις πιο όμορφες ευχές από φίλους, συγγενείς και συνεργάτες.

Το ίδιο βράδυ, η παρουσιάστρια του Alpha βρέθηκε για δείπνο στο εστιατόριο του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή για να γιορτάσει μαζί με καλούς φίλους αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, μάλιστα, μοιράστηκε στα Instagram Stories του, μια τρυφερή πόζα με την εγκυμονούσα σύντροφό του, γράφοντας «Χαρούμενη γιορτή!».