MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: “Ανυπομονώ όταν γίνω μανούλα να καμαρώνω το παιδάκι μου όταν λέει το ποίημα στις εθνικές εορτές”

|
THESTIVAL TEAM

Μία από τις επιθυμίες της Κατερίνας Καινούργιου είναι να γίνει μητέρα και όλα δείχνουν ότι σύντομα η λαχτάρα της να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδάκι θα γίνει πραγματικότητα.

Η λαμπερή παρουσιάστρια, όπως επιβεβαίωσε πρόσφατα ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του TLIFE, διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της, όμως μέχρι στιγμής η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως το ευτυχές γεγονός.

Το πρωί της Τρίτης, με αφορμή τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου εξομολογήθηκε στον «αέρα» της εκπομπής «Super Κατερίνα» ότι ανυπομονεί για τη στιγμή που όταν γίνει μητέρα θα καμαρώνει το παιδί της στις εθνικές γιορτές.

«Ένα πράγμα για το οποίο ανυπομονώ, όταν γίνω μανούλα και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι το να καμαρώνεις το παιδάκι σου όταν λέει το ποίημα στις εθνικές εορτές. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή», εξομολογήθηκε η λαμπερή παρουσιάστρια.

Παράλληλα, βλέποντας την κορούλα του σεφ της εκπομπής, Πέτρου Συρίγου στο πλατό, ανέφερε ότι είναι πανέμορφο κοριτσάκι.

«Συγγνώμη, δεν θέλω να τη δείξετε γιατί δεν θέλει ο Πέτρος αλλά εμένα τόση ώρα, έχει κλέψει το μάτι μου και την παράσταση η κόρη του Πέτρου, η οποία είναι μια κούκλα, είναι πανέμορφη. Πέτρο να σου ζήσει, είναι φανταστική, πολύ συγκινήθηκα», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Εν τω μεταξύ χθες είχε αποκαλύψει ότι βρίσκεται σε φάση υπογραφής συμφώνου συμβίωσης με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ξέσπασε ο Αχιλλέας Μπέος για τη διαιτησία του ΠΑΟΚ-Βόλος: “Ντροπή, αφήστε μας να παίξουμε μπάλα”

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας θα προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία 8 δισεκατομμυρίων λιρών για την αγορά Eurofighter από τη Βρετανία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Πένθος στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε 15χρονος παίκτης της Σαραγόσα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 45 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα από τη φωτιά σε διαμέρισμα στη Νεάπολη – Βίντεο από το σημείο

LIFESTYLE 28 λεπτά πριν

Χρήστος Κούγιας: Η συγκινητική ανάρτηση για τους οκτώ μήνες από τον θάνατο του πατέρα του, Αλέξη Κούγια