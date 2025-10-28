Κατερίνα Καινούργιου: “Ανυπομονώ όταν γίνω μανούλα να καμαρώνω το παιδάκι μου όταν λέει το ποίημα στις εθνικές εορτές”

Μία από τις επιθυμίες της Κατερίνας Καινούργιου είναι να γίνει μητέρα και όλα δείχνουν ότι σύντομα η λαχτάρα της να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδάκι θα γίνει πραγματικότητα.

Η λαμπερή παρουσιάστρια, όπως επιβεβαίωσε πρόσφατα ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του TLIFE, διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της, όμως μέχρι στιγμής η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως το ευτυχές γεγονός.

Το πρωί της Τρίτης, με αφορμή τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου εξομολογήθηκε στον «αέρα» της εκπομπής «Super Κατερίνα» ότι ανυπομονεί για τη στιγμή που όταν γίνει μητέρα θα καμαρώνει το παιδί της στις εθνικές γιορτές.

«Ένα πράγμα για το οποίο ανυπομονώ, όταν γίνω μανούλα και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι το να καμαρώνεις το παιδάκι σου όταν λέει το ποίημα στις εθνικές εορτές. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή», εξομολογήθηκε η λαμπερή παρουσιάστρια.

Παράλληλα, βλέποντας την κορούλα του σεφ της εκπομπής, Πέτρου Συρίγου στο πλατό, ανέφερε ότι είναι πανέμορφο κοριτσάκι.

«Συγγνώμη, δεν θέλω να τη δείξετε γιατί δεν θέλει ο Πέτρος αλλά εμένα τόση ώρα, έχει κλέψει το μάτι μου και την παράσταση η κόρη του Πέτρου, η οποία είναι μια κούκλα, είναι πανέμορφη. Πέτρο να σου ζήσει, είναι φανταστική, πολύ συγκινήθηκα», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Εν τω μεταξύ χθες είχε αποκαλύψει ότι βρίσκεται σε φάση υπογραφής συμφώνου συμβίωσης με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.