Κατερίνα Γιατζόγλου: Μικρή ήμουν τερατογέννημα, ένα ασχημόπαπο, κοκαλιάρα

Την Κατερίνα Γιατζόγλου υποδέχθηκε η Αθηναϊς Νέγκα, τη νύχτα της Παρασκευής, στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα αργά” που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του Action 24. Μέσα σε όλα, μάλιστα, η γοητευτική συγγραφέας μίλησε για το αγορέ λουκ που είχε στα παιδικά της χρόνια επισημαίνοντας πως θεωρούσε και η ίδια τότε τον εαυτό της… ασχημόπαπο!

Ειδικότερα, η Κατερίνα Γιατζόγλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “μόνο πρόβλημα ήταν η ομορφιά για μένα. Κατ’ αρχάς γιατί πρέπει να αποδείξεις ότι ένα όμορφο κεφάλι κάτι έχει μέσα. Πρέπει να το αποδείξεις διπλά και τριπλά από μια άλλη γυναίκα. Βέβαια και υπάρχει προκατάληψη”.

“Το ΄χω γράψει σε βιβλίο και το γράφω πολλές φορές σαν πρόλογο σε διάφορα που γράφω ότι εγώ ήμουν τερατογέννημα! Δηλαδή αλήθεια μέχρι τα 13 – 14 μου χρόνια ήμουν ένα ασχημόπαπο, ήμουν πάρα πολύ λίγα κιλά, κοκαλιάρα. Μου έκοβαν τα μαλλιά πάρα πολύ κοντά και ήμουν ένα κοριτσάκι που νόμιζαν ότι είναι αγοράκι. Είχα πολύ λεπτή τρίχα, όπως έχω και σήμερα, αλλά δεν είχα πολλά μαλλιά και με έχουν κουρέψει μέχρι και με την ψιλή για να δυναμώσει το μαλλί”.

“Μέχρι τα 10 μου, τα 12 μου, είχα κοντά μαλλιά αγορέ. Εν τω μεταξύ ο αδελφός μου ήταν ένας κούκλος, καλλονός, πάρα πολύ ωραίος οπότε εγώ ήμουν το πρόβλημα της ιστορίας που δεν ασχολιόταν κανείς. “Έχουμε και ένα άσχημο παιδί” δηλαδή. Επειδή όμως ήμουν πολύ δραστήρια, έκλεβα λίγο την παράσταση από τις δραστηριότητες” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Κατερίνα Γιατζόγλου στο talk show με την Αθηναϊδα Νέγκα τη νύχτα της Παρασκευής.