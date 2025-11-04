Καλυβάτσης για Ράδιο Αρβύλα: Έχει γίνει παραπάνω εκπομπή λόγου – Η σάτιρα έχει περιοριστεί

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το ’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό στον ΣΚΑΪ, όπου μίλησε ανοιχτά για τη σημερινή μορφή των «Ράδιο Αρβύλα» αλλά και για τη δική του συνεργασία στο παρελθόν με τον Αντώνη Κανάκη.

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης υποστήριξε για το «Ράδιο Αρβύλα»: «Μπορεί να δω σατιρικές εκπομπές αν ταιριάξει. Με τις αναμεταδόσεις σε εκπομπές βλέπω τι κάνουν. Έχω την αίσθηση ότι έχει γίνει λίγο παραπάνω εκπομπή λόγου κι η σάτιρα έχει περιοριστεί λιγάκι. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Παλιότερα δημιουργούσαμε την εικόνα, δεν τη σχολιάζαμε»

Στη συνέχεια, ο ίδιος θέλησε να κάνει μια σύγκριση με άλλες εκπομπές, όπως εκείνη του Λάκη Λαζόπουλου λέγοντας: «Όπως κι ο Λάκης Λαζόπουλος δεν είναι αμιγώς σατιρική εκπομπή. Έχει λόγο και πολύ σημαντικό. Παλιότερα δημιουργούσαμε την εικόνα, δεν τη σχολιάζαμε».

Όσο για το αν του λείπει η συνεργασία με τον Αντώνη Κανάκη και την ομάδα των «Ράδιο Αρβύλα», ο ηθοποιός ήταν ξεκάθαρος: «Δεν μου λείπει αυτή η συνεργασία. Αυτό που ήταν να γίνει έγινε κι ήταν νούμερο ένα», κατέληξε.