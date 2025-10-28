Jessie J: Αναβλήθηκε η δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού – “Είμαι απογοητευμένη”

Η Jessie J αποκάλυψε ότι η δεύτερη χειρουργική επέμβαση στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί για τον καρκίνο του μαστού αναβλήθηκε, κάτι που, όπως παραδέχτηκε, την απογοήτευσε ιδιαίτερα.

Η τραγουδίστρια ενημέρωσε τους θαυμαστές της μέσω ανάρτησης στο Instagram, εξηγώντας πως η απόφαση για την αναβολή ήρθε λίγο αφότου είχε ακυρώσει την περιοδεία της στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να υποβληθεί στην επέμβαση.

Η ίδια ανήρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και εξήγησε: «Μερικοί από εσάς ίσως το γνωρίζετε, άλλοι ίσως όχι. Ήταν προγραμματισμένο να κάνω μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση στο στήθος πριν από δύο εβδομάδες. Μια εβδομάδα πριν το χειρουργείο πήγα στον γιατρό μου, συζητήσαμε τη διαδικασία και φάνηκε λίγο πιο περίπλοκη απ’ ό,τι περίμενε. Με παρέπεμψε σε έναν άλλον χειρούργο, με τον οποίο συναντήθηκα, και μου είπε: “Νομίζω ότι αυτό μπορεί να περιμένει λίγο ακόμα”».

Η Jessie J συνέχισε λέγοντας: «Είχα ήδη ακυρώσει την περιοδεία μου, οπότε φυσικά ήμουν απογοητευμένη. Όμως είναι κάτι που δεν μπορώ να ελέγξω, και δύο γιατροί είχαν δύο διαφορετικές απόψεις».