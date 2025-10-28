Ιζαμπέλλα Φούλοπ: “Με τον σύζυγό μου γνωριζόμαστε από παιδιά, οι παππούδες και οι γονείς μας ήταν φίλοι”

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, η όμορφη ηθοποιός που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά εποχής του ALPHA, «Porto Leone».

Η νεαρή καλλιτέχνιδα ήταν καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας (27/10) στην εκπομπή «The 2 Night Show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον σύζυγό της, τον γνωστό πολίστα Γιώργο Δερβίση.

«Σε λίγο καιρό έχουμε την πρώτη επέτειο γάμου με τον σύζυγό μου, παντρευτήκαμε παραμονή Πρωτοχρονιάς. Γνωριζόμαστε από παιδιά με τον Γιώργο, γιατί οι παππούδες μας ήταν φίλοι και οι γονείς μας ήταν παιδικοί φίλοι όπως εμείς. Με τον Γιώργο κάναμε παρέα σαν παιδάκια, βρισκόμασταν στα οικογενειακά τραπέζια. Όταν συναντηθήκαμε μετά από 10 χρόνια προέκυψε ο έρωτας. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιώργος έκανε την πρώτη κίνηση», εξομολογήθηκε η Ιζαμπέλλα Φούλοπ για τη σχέση που τη δένει με τον άντρα της ζωής της.

«Δεν αγχώνομαι όταν είναι κλειστό το τηλέφωνο του Γιώργου, γιατί ξέρω ότι μπορεί να είναι σε κάποιον αγώνα ή σε προπόνηση. Με τον Γιώργο συγκατοικούσαμε ως ζευγάρι, η πρόταση γάμου έγινε μετά από 6 χρόνια στα γενέθλια μου. Πήγαμε ταξίδι του μέλιτος στη Τανζανία, επισκεφτήκαμε και τη Ζανζιβάρη, ήταν πολύ ωραία», δήλωσε ακόμα η νεαρή ηθοποιός.

Παράλληλα, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ αναφέρθηκε και στην υποκριτική, τονίζοντας ότι δεν έχει μείνει χωρίς δουλειά από τότε που τελείωσε τη δραματική σχολή.

«Όταν τελείωσα τη δραματική σχολή βρήκα αμέσως δουλειά σε παιδική παράσταση, κάθε χρόνο έβρισκα δουλειά. Έχω σπουδάσει κοινωνική θεολογία, ήταν ο όρος της μαμάς μου για να μπορέσω να σπουδάσω υποκριτική».

Επίσης, η ηθοποιός μίλησε για τον πατέρα της, τον γνωστό Ούγγρο ζωγράφο Τίμπορ Φούλοπ, αλλά και για τον νονό της, τον αξέχαστο ηθοποιό, Κώστα Καρρά.

«Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι έλεγα ότι όταν μεγαλώσω θα παντρευτώ τον νονό μου, του είχα έρωτα. Σίγουρα έπαιξε ρόλο στην ψυχοσύνθεσή μου στο να γίνω ηθοποιός. Όταν έδινα στη δραματική σχολή, δεν ήταν καλά στην υγεία του, αλλά μου έκανε μια προετοιμασία για να δώσω εξετάσεις», ανέφερε για τον Κώστα Καρρά.