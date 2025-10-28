MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ιζαμπέλλα Φούλοπ: “Με τον σύζυγό μου γνωριζόμαστε από παιδιά, οι παππούδες και οι γονείς μας ήταν φίλοι”

|
THESTIVAL TEAM

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, η όμορφη ηθοποιός που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά εποχής του ALPHA, «Porto Leone».

Η νεαρή καλλιτέχνιδα ήταν καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας (27/10) στην εκπομπή «The 2 Night Show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον σύζυγό της, τον γνωστό πολίστα Γιώργο Δερβίση.

«Σε λίγο καιρό έχουμε την πρώτη επέτειο γάμου με τον σύζυγό μου, παντρευτήκαμε παραμονή Πρωτοχρονιάς. Γνωριζόμαστε από παιδιά με τον Γιώργο, γιατί οι παππούδες μας ήταν φίλοι και οι γονείς μας ήταν παιδικοί φίλοι όπως εμείς. Με τον Γιώργο κάναμε παρέα σαν παιδάκια, βρισκόμασταν στα οικογενειακά τραπέζια. Όταν συναντηθήκαμε μετά από 10 χρόνια προέκυψε ο έρωτας. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιώργος έκανε την πρώτη κίνηση», εξομολογήθηκε η Ιζαμπέλλα Φούλοπ για τη σχέση που τη δένει με τον άντρα της ζωής της.

«Δεν αγχώνομαι όταν είναι κλειστό το τηλέφωνο του Γιώργου, γιατί ξέρω ότι μπορεί να είναι σε κάποιον αγώνα ή σε προπόνηση. Με τον Γιώργο συγκατοικούσαμε ως ζευγάρι, η πρόταση γάμου έγινε μετά από 6 χρόνια στα γενέθλια μου. Πήγαμε ταξίδι του μέλιτος στη Τανζανία, επισκεφτήκαμε και τη Ζανζιβάρη, ήταν πολύ ωραία», δήλωσε ακόμα η νεαρή ηθοποιός.

Παράλληλα, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ αναφέρθηκε και στην υποκριτική, τονίζοντας ότι δεν έχει μείνει χωρίς δουλειά από τότε που τελείωσε τη δραματική σχολή.

«Όταν τελείωσα τη δραματική σχολή βρήκα αμέσως δουλειά σε παιδική παράσταση, κάθε χρόνο έβρισκα δουλειά. Έχω σπουδάσει κοινωνική θεολογία, ήταν ο όρος της μαμάς μου για να μπορέσω να σπουδάσω υποκριτική».

Επίσης, η ηθοποιός μίλησε για τον πατέρα της, τον γνωστό Ούγγρο ζωγράφο Τίμπορ Φούλοπ, αλλά και για τον νονό της, τον αξέχαστο ηθοποιό, Κώστα Καρρά.

«Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι έλεγα ότι όταν μεγαλώσω θα παντρευτώ τον νονό μου, του είχα έρωτα. Σίγουρα έπαιξε ρόλο στην ψυχοσύνθεσή μου στο να γίνω ηθοποιός. Όταν έδινα στη δραματική σχολή, δεν ήταν καλά στην υγεία του, αλλά μου έκανε μια προετοιμασία για να δώσω εξετάσεις», ανέφερε για τον Κώστα Καρρά.

Ιζαμπέλλα Φούλοπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Η νίκη επί του Βόλου μέσα από τα μάτια της ΠΑΕ – Δείτε το βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Απομάκρυναν υποψήφιο βουλευτή στις ολλανδικές εκλογές από το στούντιο επειδή τον μπέρδεψαν με vegan ακτιβιστή – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Νέα Αριστερά: Η παραίτηση του part time αντιπροέδρου του OΠEKEΠΕ αποτελεί παραδοχή ενοχής της κυβέρνησης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον συγγενή του στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 32 λεπτά πριν

Γλυφάδα: Άστεγος που είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρεία χτύπησε με πέτρα 70χρονη – Διασωληνωμένη η γυναίκα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Χανιά: Σε χωράφι στο Ελαφονήσι βρέθηκε το όπλο με το οποίο ο 23χρονος σκότωσε τον ξάδερφό του