MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ηρώ Μπέζου: “Δεν εκτίθεμαι και τόσο πολύ για να αναφέρεται το όνομα των γονιών μου”

|
THESTIVAL TEAM

Η Ηρώ Μπέζου μίλησε στην εκπομπή Buongiorno και στον Άρη Καβατζίκη με αφορμή τη συμμετοχή της στην παράσταση «Λεωφορείο ο Πόθος» από στο θέατρο «Προσκήνιο», η οποία κάνει πρεμιέρα στις 14 Νοεμβρίου.

Για την πορεία της στο θέατρο και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, η γνωστή ηθοποιός παραδέχτηκε πως έχει κάνει ψυχοθεραπεία.

«Στα κείμενα που γράφω βάζω μόνο προσωπική εμπειρία. Είναι πολύ λυτρωτική η εμπειρία να μοιράζεσαι κατή που έχεις μέσα σου. Δεν έχω κάνει ανάλυση, έχω κάνει ψυχοθεραπεία από μικρή ηλικία. Και τα δύσκολα χρόνια που έχουμε περάσει είναι εφόδιο. Αν δεν υποφέρεις δεν βγαίνεις σε ξέφωτο», είπε η Ηρώ Μπέζου.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Ηρώ Μπέζου απάντησε για τον λόγο που δεν κάνει τηλεόραση, ενώ απέχει και από τα social media.

«Μου έχουν γίνει τηλεοπτικές προτάσεις αλλά είναι λίγες, δεν είναι ότι αποκρούω επιθέσεις προτάσεων. Δεν νομίζω ότι θα μου ταίριαζε μία τέτοια καθημερινότητα των ρυθμών που έχει η τηλεόραση. Κάνω εκφωνήσεις και μεταγλωττίσεις και τραγουδάω κιόλας. Έχω παράλληλους τρόπους βιοπορισμού. Έχω social media αλλά δεν είμαι τόσο ενεργή, μου είναι ξένο να είμαι όλη την μέρα με το κινητό. Δεν μπορώ να «συνδεθώ» με το τηλέφωνό μου και να είμαι ενεργή στα social media συνέχεια», τόνισε η Ηρώ Μπέζου.

Για τους γονείς της, Ναταλία Τσαλίκη και Γιάννη Μπέζο, η ίδια σημείωσε: «Δεν εκτίθεμαι και τόσο πολύ για να αναφέρεται το όνομα των γονιών μου. Έχω αποφύγει πάρα πολύ να βρεθώ σε περιβάλλοντα που θα με κάνουν να νιώσω αμήχανα», εξομολογήθηκε η Ηρώ Μπέζου στην κάμερα του Mega. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Ηρώ Μπέζου: “Δεν εκτίθεμαι και τόσο πολύ για να αναφέρεται το όνομα των γονιών μου”

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

The 2Night Show: Ποιους υποδέχεται απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου;

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Δημήτρης Παπανώτας: Για την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη αισθάνομαι το ακριβώς ανάποδο από αυτό που αισθάνομαι για τον Θανάση Λάλα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν για τον εορτασμό του Αγ. Δημητρίου και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Δημοσκόπηση Marc: Πόσοι θα ψήφιζαν νέα κόμματα με αρχηγούς την Μαρία Καρυστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Διονύσης Σαββόπουλος: Από τη Νομική της Θεσσαλονίκης στην κορυφή του ελληνικού πενταγράμμου