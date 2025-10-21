Ηρώ Μπέζου: “Δεν εκτίθεμαι και τόσο πολύ για να αναφέρεται το όνομα των γονιών μου”

Η Ηρώ Μπέζου μίλησε στην εκπομπή Buongiorno και στον Άρη Καβατζίκη με αφορμή τη συμμετοχή της στην παράσταση «Λεωφορείο ο Πόθος» από στο θέατρο «Προσκήνιο», η οποία κάνει πρεμιέρα στις 14 Νοεμβρίου.

Για την πορεία της στο θέατρο και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, η γνωστή ηθοποιός παραδέχτηκε πως έχει κάνει ψυχοθεραπεία.

«Στα κείμενα που γράφω βάζω μόνο προσωπική εμπειρία. Είναι πολύ λυτρωτική η εμπειρία να μοιράζεσαι κατή που έχεις μέσα σου. Δεν έχω κάνει ανάλυση, έχω κάνει ψυχοθεραπεία από μικρή ηλικία. Και τα δύσκολα χρόνια που έχουμε περάσει είναι εφόδιο. Αν δεν υποφέρεις δεν βγαίνεις σε ξέφωτο», είπε η Ηρώ Μπέζου.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Ηρώ Μπέζου απάντησε για τον λόγο που δεν κάνει τηλεόραση, ενώ απέχει και από τα social media.

«Μου έχουν γίνει τηλεοπτικές προτάσεις αλλά είναι λίγες, δεν είναι ότι αποκρούω επιθέσεις προτάσεων. Δεν νομίζω ότι θα μου ταίριαζε μία τέτοια καθημερινότητα των ρυθμών που έχει η τηλεόραση. Κάνω εκφωνήσεις και μεταγλωττίσεις και τραγουδάω κιόλας. Έχω παράλληλους τρόπους βιοπορισμού. Έχω social media αλλά δεν είμαι τόσο ενεργή, μου είναι ξένο να είμαι όλη την μέρα με το κινητό. Δεν μπορώ να «συνδεθώ» με το τηλέφωνό μου και να είμαι ενεργή στα social media συνέχεια», τόνισε η Ηρώ Μπέζου.

Για τους γονείς της, Ναταλία Τσαλίκη και Γιάννη Μπέζο, η ίδια σημείωσε: «Δεν εκτίθεμαι και τόσο πολύ για να αναφέρεται το όνομα των γονιών μου. Έχω αποφύγει πάρα πολύ να βρεθώ σε περιβάλλοντα που θα με κάνουν να νιώσω αμήχανα», εξομολογήθηκε η Ηρώ Μπέζου στην κάμερα του Mega.